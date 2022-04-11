В Актау проходят учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике

Фото предоставили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области

В программе сборов - общая физическая подготовка, хореография, прыжки, комбинация танцевальных шагов, создание динамических элементов с вращением, техника работы с весом тела, тяжестью предмета.



- Чтобы заниматься гимнастикой, в первую очередь, нужно быть трудолюбивым человеком, обладать усидчивостью, а дальше уже тренер развивает в ребёнке гибкость, растяжку, прыгучесть. Тренер отработает с ученицами пластику, хореографию, предметную подготовку, то есть всё то, из чего состоит гимнастика. Но одно из главных условий - это дисциплина, - отметила Минера Каллибекова.



По её словам, сборы проходят на высоком уровне. Участвуют 20 спортсменов с 2007 по 2013 года рождения. Из них в итоге будут отобраны лучшие для участия в чемпионате РК. Эти соревнования пройдут в мае в столице Казахстана.



- Я надеюсь, что мангистауские девушки-гимнастки получат звание кандидата в мастера спорта и первый спортивный разряд, а также выйдут в финал и победят, у них для этого есть все шансы, - добавила тренер.



Минера Каллибекова - мастер спорта СССР, судья высшей национальной категории Узбекистана.



- Надо сказать, что подопечные Минеры Каллибековой входят в тройку лучших в чемпионате Узбекистана, поэтому мы надеемся, что она внесёт свой вклад в повышение мастерства наших девушек, - подчеркнула директор общественного объединения «Федерация художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области» Гулзира Акджигитова.





Сборы проходят в спорткомплексе «Меловой» в 3Б микрорайоне Актау. Они завершатся 30 апреля.