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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:17

Просмотров: 192

Футболисты «Каспия» примут «Атырау» у себя дома

Матч шестого тура Премьер-лиги РК между футболистами «Каспия» и «Атырау» пройдет в Актау.

Фото из архива lada.kz
Игра между «Каспием» и «Атырау» запланирована в эту субботу, 16 апреля, на стадионе «Жас Канат». Начало матча в 16:00.

Билеты на игру поступят в продажу с завтрашнего дня, 14 апреля. Их можно приобрести в кассе при входе.

Время работы кассы:

Четверг - с 16:00 до 20:00, пятница - с 14:00 до 19:30 и суббота - с 11:00 до 15:30.

Стоимость билета 500 тенге.

Приходите поддержать нашу команду.

Свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.

Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счетом 0:0.

Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.

Следующая домашняя встреча «Каспия» с «Ордабасы» из Шымкента сложилась в нашу пользу. Счет составил 2:1.

Матч пятого тура Премьер-лиги РК между футболистами «Каспия» и «Кайрата» завершился в пользу хозяев поля со счетом 1:0.



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Комментарии ( 1 )

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MKC (Посетители) Сегодня, 09:03
Каспий алга!!!
Саттилик
 
 

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