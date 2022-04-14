Футболисты «Каспия» примут «Атырау» у себя дома

Фото из архива lada.kz
Игра между «Каспием» и «Атырау» запланирована в эту субботу, 16 апреля, на стадионе «Жас Канат». Начало матча в 16:00.
Билеты на игру поступят в продажу с завтрашнего дня, 14 апреля. Их можно приобрести в кассе при входе.
Время работы кассы:
Четверг - с 16:00 до 20:00, пятница - с 14:00 до 19:30 и суббота - с 11:00 до 15:30.
Стоимость билета 500 тенге.
Приходите поддержать нашу команду.
Свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счетом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
Следующая домашняя встреча «Каспия» с «Ордабасы» из Шымкента сложилась в нашу пользу. Счет составил 2:1.
Матч пятого тура Премьер-лиги РК между футболистами «Каспия» и «Кайрата» завершился в пользу хозяев поля со счетом 1:0.
Билеты на игру поступят в продажу с завтрашнего дня, 14 апреля. Их можно приобрести в кассе при входе.
Время работы кассы:
Четверг - с 16:00 до 20:00, пятница - с 14:00 до 19:30 и суббота - с 11:00 до 15:30.
Стоимость билета 500 тенге.
Приходите поддержать нашу команду.
Свой первый матч в этом сезоне 5 марта футболисты «Каспия» начали с победы над петропавловским «Кызылжаром» со счётом 1:0.
Матч между командами «Каспий» и «Тобол» 11 марта на стадионе «Жас Канат» закончился вничью со счетом 0:0.
Игра третьего тура Премьер-лиги РК против футбольного клуба из Туркестана «Туран» у них дома 17 марта завершилась победой «Каспия» - 0:1.
Следующая домашняя встреча «Каспия» с «Ордабасы» из Шымкента сложилась в нашу пользу. Счет составил 2:1.
Матч пятого тура Премьер-лиги РК между футболистами «Каспия» и «Кайрата» завершился в пользу хозяев поля со счетом 1:0.