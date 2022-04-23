Футболисты «Каспия» потерпели поражение в столице

- Сегодня мы обыграли очень хорошо организованную команду, которая идёт в лидерах таблицы. И с этим фактом для нас этот выигрыш ещё больше значим, - прокомментировал игру главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич.

В рамках VII тура матч между «Каспием» и «Астаной» завершился со счетом 0:4 в пользу хозяев поля.В турнирной таблице наша команда занимает первую строчку с 13-ю очками. На втором месте «Астана» Тройку лидеров замыкает алматинский «Кайрат».