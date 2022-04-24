«Каспий» вновь победил бессменного чемпиона Казахстана по футзалу

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Во второй игре чемпионата Казахстана по футзалу «Каспий» - «Кайрат», которая проходила в Актау на паркете «Халык Арена», сценарий был схож с предыдущей.Позиционная борьба первые десять минут встречи, и первыми успеха добиваются гости из Алматы. Гол на счету бразильского легионера «Кайрата» Савио. Во втором тайме статус игрока сборной подтвердил Чингиз Есеноманов, с лёта отправив мяч в сетку ворот хозяев. «Кайрат» ведет в два мяча, и такое преимущество двукратный обладатель Кубка УЕФА никогда не упускал.Гол надежды на седьмой минуте второго тайма подарил Раимбек Жума. Мяч после его удара прошел между ног лучшего вратаря мира Игиты и заставил почти две тысячи болельщиков «Каспия» вскочить со своих мест. Трибуны «Халык Арена» выдержали.Добавил интриги Ерлан Каракулов. Выйдя один на один с вратарем «Кайрата», он хладнокровно послал мяч в сетку ворот – 2:2.То, что случилось за пять минут до финальной сирены еще долго будут обсуждать в тренерском штабе «Кайрата». Арман Каражанов перехватил мяч на половине поля соперника, и, находясь в окружении четырех «кайратевцев», прокинув себе на ход, пробил точно в сетку - 3:2.Красивая волевая победа актауской команды, которая выводит «Каспий» на третье место в турнирной таблице.Для того, чтобы окончательно закрепиться на этой позиции, команде из Актау достаточно одержать одну победу в заключительных двух матчах чемпионата с соперником из Атырау.