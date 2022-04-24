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ЛАДА.kz » Спорт

Опубликовано: Сегодня, 09:02

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«Каспий» вновь победил бессменного чемпиона Казахстана по футзалу

Игроки футзальной команды «Каспий» сотворили сенсацию, вырвав победу у «Кайрата», проигрывая по ходу матча в два мяча.

Фото Ярослав А. Брэм.
Во второй игре чемпионата Казахстана по футзалу «Каспий» - «Кайрат», которая проходила в Актау на паркете «Халык Арена», сценарий был схож с предыдущей.

Позиционная борьба первые десять минут встречи, и первыми успеха добиваются гости из Алматы. Гол на счету бразильского легионера «Кайрата» Савио. Во втором тайме статус игрока сборной подтвердил Чингиз Есеноманов, с лёта отправив мяч в сетку ворот хозяев. «Кайрат» ведет в два мяча, и такое преимущество двукратный обладатель Кубка УЕФА никогда не упускал.

«Каспий» вновь победил бессменного чемпиона Казахстана по футзалу


Гол надежды на седьмой минуте второго тайма подарил Раимбек Жума. Мяч после его удара прошел между ног лучшего вратаря мира Игиты и заставил почти две тысячи болельщиков «Каспия» вскочить со своих мест. Трибуны «Халык Арена» выдержали.
Добавил интриги Ерлан Каракулов. Выйдя один на один с вратарем «Кайрата», он хладнокровно послал мяч в сетку ворот – 2:2.

То, что случилось за пять минут до финальной сирены еще долго будут обсуждать в тренерском штабе «Кайрата». Арман Каражанов перехватил мяч на половине поля соперника, и, находясь в окружении четырех «кайратевцев», прокинув себе на ход, пробил точно в сетку - 3:2.

«Каспий» вновь победил бессменного чемпиона Казахстана по футзалу


Красивая волевая победа актауской команды, которая выводит «Каспий» на третье место в турнирной таблице.

Для того, чтобы окончательно закрепиться на этой позиции, команде из Актау достаточно одержать одну победу в заключительных двух матчах чемпионата с соперником из Атырау.




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Игроки футзальной команды «Каспий» сотворили сенсацию, вырвав победу у «Кайрата»


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Комментарии ( 1 )

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Pear (Посетители) Сегодня, 09:39
Статья написана отменно. Автор Брэм?
 
 

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