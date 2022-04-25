«Золото» и «бронзу» на Кубке Европы завоевали дзюдоисты из Мангистау

- Бойцы оправдали наши надежды. Их кандидатуры уже рассматриваются на чемпионат Мира и Азии. Конечно, наша главная цель - это Олимпийские игры, - поделился Айбек Имашев.

Кубок Европы среди молодежи прошел с 22 по 25 апреля в польском городе Познань. Наших спортсменов сопровождал тренер сборной Республики Казахстан по дзюдо Айбек Имашев.Мангистауские дзюдоисты - 19-летние Нурсултан Жубаткан и Мерей Марханбетов выступали в двух подгруппах в весовой категории до 60 килограммов.Нурсултан Жубаткан уступил спортсмену из Грузии и стал бронзовым медалистом.Этого же спортсмена в борьбе за выход в финал одолел Мерей Марханбетов, тем самым взяв золотую награду.В составе сборной страны наших призеров на кубок Европы готовил Айбек Имашев. В родном Мангистау Нурсултана Жубаткана тренирует Жомарт Кобланов, а личный тренер Мерея Марханбетова - Сапар Бурамбаев. Поддержку в подготовке также оказывал старший тренер по молодежи в Мангистауской области Пернехан Тулепов.К слову, Нурсултан Жубаткан - нынешний финалист чемпионата Казахстана по дзюдо, который прошел в марте этого года в Актау.Мерей Марханбетов - призер прошлогоднего Кубка Европы и финалист Молодежных игр.Спортсмены выражают благодарность управлению физической культуры и спорта, а также федерации дзюдо Мангистауской области.