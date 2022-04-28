Мангистауские джитсеры завоевали три медали на международном турнире в Париже

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В турнире, проходившем 23-25 апреля, приняли участие около 250 спортсменов из 23 стран.



Копилку сборной Казахстана пополнили Гаухар Жанабергенова, Дана Бектурова и Жанибек Абу-Бакир. Он поделился своими впечатлениями.



- Соревнования в Париже прошли на высоком уровне как по организации, так и по составу участников. В весовой категории до 62 килограммов, в которой я выступал, было много сильных соперников. Сначала против меня вышел спортсмен из Австрии, с которым я справился, далее были соперники из Дании и Италии, у которых вырвал победу. Борьба с французом шла вничью, но, получив предупреждение, я потерпел поражение. А далее в борьбе за третье место выиграл у представителя Германии, - поделился бронзовый призер Жанибек Абу-Бакир.



Спортсмен ставит цель стать призером XI Всемирных игр, которые пройдут с 7 по 17 июля в городе Бирмингеме, штат Алабама, США. Далее он намерен бороться за «золото» международного спортивного соревнования, проходящего раз в 4 года, а затем получить титул чемпиона мира по джиу-джитсу – эти соревнования намечены на конец года в Абу-Даби, ОАЭ.