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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:40

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Мангистауские джитсеры завоевали три медали на международном турнире в Париже

Три мангистауских спортсмена, выступавшие в составе Национальной сборной Казахстана, завоевали бронзовые медали на рейтинговом международном турнире «JJIF Grand Slam Paris Open», передает центр общественных коммуникаций региона.

Фото пресс-службы ведомства
В турнире, проходившем 23-25 апреля, приняли участие около 250 спортсменов из 23 стран.

Копилку сборной Казахстана пополнили Гаухар Жанабергенова, Дана Бектурова и Жанибек Абу-Бакир. Он поделился своими впечатлениями.

- Соревнования в Париже прошли на высоком уровне как по организации, так и по составу участников. В весовой категории до 62 килограммов, в которой я выступал, было много сильных соперников. Сначала против меня вышел спортсмен из Австрии, с которым я справился, далее были соперники из Дании и Италии, у которых вырвал победу. Борьба с французом шла вничью, но, получив предупреждение, я потерпел поражение. А далее в борьбе за третье место выиграл у представителя Германии, - поделился бронзовый призер Жанибек Абу-Бакир.

Спортсмен ставит цель стать призером XI Всемирных игр, которые пройдут с 7 по 17 июля в городе Бирмингеме, штат Алабама, США. Далее он намерен бороться за «золото» международного спортивного соревнования, проходящего раз в 4 года, а затем получить титул чемпиона мира по джиу-джитсу – эти соревнования намечены на конец года в Абу-Даби, ОАЭ.



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