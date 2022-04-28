«Каспий» обыграл «Шахтер» со счётом 4:0

Фото со страницы клуба в Instagram.
Матч восьмого тура Казахстанской Премьер-Лиги между футболистами «Каспия» и карагандинским «Шахтером» состоялся 27 апреля.
Игра проходила на стадионе «Жас Канат».
По данным Sports.kz, хозяева сразу бросились вперед и довольно быстро добились своего после удара Николы Цуцкича из-за пределов штрафной. После этого гости опомнились, создали несколько моментов у ворот Нурлыбека Аязбаева, актаусцы отвечали, все это свелось к дублю бразильца Руана Телеша, а итог подвел Алмас Арменов. 4:0 — сильнее подопечные Николая Костова.
Теперь у «Каспия» 16 очков, и он вернул первую строчку турнирной таблицы, а «Шахтер» с десятью баллами идет в ее середине.
«Каспий» — «Шахтер» 4:0 (1:0)
Голы: Цуцкич 13 (1:0), Телеш 64 (2:0), Телеш 73 (3:0), Арменов 86 (4:0).
Игра проходила на стадионе «Жас Канат».
По данным Sports.kz, хозяева сразу бросились вперед и довольно быстро добились своего после удара Николы Цуцкича из-за пределов штрафной. После этого гости опомнились, создали несколько моментов у ворот Нурлыбека Аязбаева, актаусцы отвечали, все это свелось к дублю бразильца Руана Телеша, а итог подвел Алмас Арменов. 4:0 — сильнее подопечные Николая Костова.
Теперь у «Каспия» 16 очков, и он вернул первую строчку турнирной таблицы, а «Шахтер» с десятью баллами идет в ее середине.
«Каспий» — «Шахтер» 4:0 (1:0)
Голы: Цуцкич 13 (1:0), Телеш 64 (2:0), Телеш 73 (3:0), Арменов 86 (4:0).
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