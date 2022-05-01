Воспитанник актауского «Каспия» стал чемпионом России по футболу

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В чемпионате российской Премьер-лиги в эту субботу, 30 апреля, «Зенит» обыграл на своём поле московский «Локомотив» со счётом 3:1. Тем самым команда завоевала чемпионство.
Защитник сборной Казахстана 22-летний Нуралы Алип на поле провёл первый тайм. На 46-ой минуте его заменили.
Напомним, в составе команды «Зенит» Нуралы Алип дебютировал в конце января этого года.
Защитник сборной Казахстана 22-летний Нуралы Алип на поле провёл первый тайм. На 46-ой минуте его заменили.
Напомним, в составе команды «Зенит» Нуралы Алип дебютировал в конце января этого года.
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