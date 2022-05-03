Кокпаристы из Мангистау завоевали «серебро» на чемпионате страны

XXI-й чемпионат Казахстана среди взрослых по кокпару и аударыспаку проходил с 20 по 30 апреля в Таразе. В первой лиге по кокпару соревновались девять команд из Алматинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областей, а также из Шымкента и Алматы.В первый день соревнований наши кокпаристы обыграли команду из Актюбинской области со счетом 16:4, а на второй одолели костанайцев со счётом 18:2. После двухдневного отдыха в матче с Западно-Казахстанской областью мангистаусцы взяли верх со счетом 12:2. В четвертой встрече они обыграли Павлодарскую область со счетом 7:3 и без поражений после четырех игр вышли в финал.Как говорит старший тренер Мангистауской области по кокпару Ербол Ермагамбетов, в финале мангистаусцам немного не повезло, они со счетом 4:6 уступили команде Алматинской области, которая и стала чемпионом. Таким образом наша команда «Адай ата» поднялась на вторую ступень пьедестала. Тройку сильнейших закрыли кокпаристы из Шымкента.