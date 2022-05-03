Слет юных спасателей провели в Актау

- Неординарный подход к конкурсу, к выполнению заданий помог ребятам заслуженно получить эти места, - отметила Валентина Зайцева, работающая с юными спасателями уже 22 года.

Центр «Школьник» и управление по чрезвычайным ситуациям Актау сегодня, 3 мая, провели 14-й по счету слет юных спасателей. На слете подводились итоги по основам безопасности жизнедеятельности, занятия по которым проходили ребята в течение года.Участниками мероприятия стали 35 юных спасателей из школы №1, центра «Школьник», а также из дворовых клубов «Алау», «Шагала», «Зерде», «Балдаурен» и «Акжелкен».Главным судьей слета был начальник управления по ЧС Актау, подполковник гражданской защиты Жандос Кенжебаев. В частности, он оценивал агитационный конкурс и тур «Угадайка». Итоги соревнований проводил он же, так как является главным по званию.Конкурс по оказанию первой медицинской помощи принимали врачи из центра медицины катастроф. Стоит подчеркнуть, что дети в этой области знаний показали достойные результаты.Спортивный конкурс участники провели в центре «Школьник» ранее. Судьями выступили методисты и художественные руководители учащихся.В итоге первое общекомандное место заняли спасатели из центра «Школьник».На втором месте расположился дворовый клуб «Алау». Замкнул тройку дворовый клуб «Балдаурен».К слову, накануне в свой выходной педагог дополнительного образования центра «Школьник» Валентина Зайцева, руководитель клуба «Алау» Ботагоз Гатсуова и руководитель клуба «Шагала» Рыс Аманиязова, несмотря на пыльную бурю, проводили свои репетиции прямо во дворе своих домов.Участников также познакомили с пожарной техникой, которая прибыла к школе.Директор центра «Школьник» Фаррух Юлдашов поблагодарил каждого руководителя дружин «Юных спасателей» за добросовестный подход к слету, сотрудников ЧС - за подобное мероприятие, и детей - за активное участие и приобретение таких полезных знаний.Сотрудники управления ЧС, в свою очередь, наградили каждого педагога благодарственными письмами.