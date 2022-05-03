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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:24

Просмотров: 230

Слет юных спасателей провели в Актау

Традиционный слет прошел в актовом зале школы №1, рассказала организатор данного мероприятия Валентина Зайцева.

Фото предоставила организатор мероприятия Валентина Зайцева
Центр «Школьник» и управление по чрезвычайным ситуациям Актау сегодня, 3 мая, провели 14-й по счету слет юных спасателей. На слете подводились итоги по основам безопасности жизнедеятельности, занятия по которым проходили ребята в течение года.

Участниками мероприятия стали 35 юных спасателей из школы №1, центра «Школьник», а также из дворовых клубов «Алау», «Шагала», «Зерде», «Балдаурен» и «Акжелкен».

Главным судьей слета был начальник управления по ЧС Актау, подполковник гражданской защиты Жандос Кенжебаев. В частности, он оценивал агитационный конкурс и тур «Угадайка». Итоги соревнований проводил он же, так как является главным по званию.

Слет юных спасателей провели в Актау


Конкурс по оказанию первой медицинской помощи принимали врачи из центра медицины катастроф. Стоит подчеркнуть, что дети в этой области знаний показали достойные результаты.

Слет юных спасателей провели в Актау


Спортивный конкурс участники провели в центре «Школьник» ранее. Судьями выступили методисты и художественные руководители учащихся.

Слет юных спасателей провели в Актау


В итоге первое общекомандное место заняли спасатели из центра «Школьник».

Слет юных спасателей провели в Актау


На втором месте расположился дворовый клуб «Алау». Замкнул тройку дворовый клуб «Балдаурен».

Слет юных спасателей провели в Актау


К слову, накануне в свой выходной педагог дополнительного образования центра «Школьник» Валентина Зайцева, руководитель клуба «Алау» Ботагоз Гатсуова и руководитель клуба «Шагала» Рыс Аманиязова, несмотря на пыльную бурю, проводили свои репетиции прямо во дворе своих домов.

Слет юных спасателей провели в Актау


- Неординарный подход к конкурсу, к выполнению заданий помог ребятам заслуженно получить эти места, - отметила Валентина Зайцева, работающая с юными спасателями уже 22 года.


Слет юных спасателей провели в Актау


Участников также познакомили с пожарной техникой, которая прибыла к школе.

Слет юных спасателей провели в Актау


Директор центра «Школьник» Фаррух Юлдашов поблагодарил каждого руководителя дружин «Юных спасателей» за добросовестный подход к слету, сотрудников ЧС - за подобное мероприятие, и детей - за активное участие и приобретение таких полезных знаний.

Слет юных спасателей провели в Актау


Сотрудники управления ЧС, в свою очередь, наградили каждого педагога благодарственными письмами.




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