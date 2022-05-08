Футболисты «Каспия» сыграют с «Актобе»

Тренировочный процесс перед матчем. Фото пресс-службы «Каспия»
В рамках X тура Казахстанской Премьер-лиги «Каспий» встретится с футболистами из Актобе.
Встреча запланирована на 8 мая и начнётся в 16:00 на стадионе «Жас Канат».
Билеты на матч можно приобрести на стадионе «Жас Канат».
Время работы кассы: суббота - с 12:00 до 18:00, воскресенье - с 12:00 до 16:00.
Напомним, «каспийцы» 2 мая уступили футболистам «Аксу».
Встреча запланирована на 8 мая и начнётся в 16:00 на стадионе «Жас Канат».
Билеты на матч можно приобрести на стадионе «Жас Канат».
Время работы кассы: суббота - с 12:00 до 18:00, воскресенье - с 12:00 до 16:00.
Напомним, «каспийцы» 2 мая уступили футболистам «Аксу».
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