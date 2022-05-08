«Каспий» победил «Актобе»







В рамках X тура Казахстанской Премьер-лиги «Каспий» встретился с футболистами из Актобе сегодня, 8 мая, на стадионе «Жас Канат».На 80-ой минуте счёт открыл защитник «Каспия» Артём Барановский. Спустя девять минут полузащитник нашей команды Еркебулан Нургалиев отправил в ворота соперников ещё один мяч. Таким образом счёт встречи составил 2:0 в пользу хозяев поля.В турнирной таблице «Каспий» поднялся на первую строчку с 19 очками.