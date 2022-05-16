«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 16 Мая
+20...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.84 KZT
  • €1 = 443.8 KZT
  • 1 RUB = 6.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:47

Просмотров: 178

Эпичный бросок шлема: оппонент кудоиста из Мангистау не признал поражение

Не согласившись с решением судей, соперник в эмоциях бросил свой шлем на ковер на чемпионате Казахстана по кудо.

Кадр видео
Чемпионат страны по кудо прошел 12 и 13 мая в актюбинском дворце спорта «Қоныс» и собрал около 400 спортсменов из всего Казахстана.

Федерацию кудо Мангистауской области представили 62 участника, самому младшему из которых шесть лет. Они проходили упорную подготовку под руководством тренеров Армана Султанбаева, Ердаулета Чанчарбаева, Онгара Бекмагаметова и Ералы Абдырова.

Резонансным оказался финальный поединок между кудоистом из Мангистау Нурболатом Казмукановым и атырауским спортсменом. Наш боец в ходе схватки провел болевой прием на руку и стал победителем. На кадрах видно, как недовольный соперник, удаляясь, кидает на ковер шлем.



По словам представителей федерации Мангистау, когда судья остановил поединок, атырауский спортсмен заявил, что не «стучал» (то есть не сдавался). Кудоист не хотел мириться с решением судей, поэтому показал свое несогласие, бросив шлем.

По результатам соревнований копилка наших кудоистов пополнилась тремя золотыми, семью серебряными и 24 бронзовыми медалями.

Эпичный бросок шлема: оппонент кудоиста из Мангистау не признал поражение

Нурболат Казмуканов - чемпион Казакстана, Арман Султанбаев и Кайрат Жаржанов


Результаты спортсменов 6-7 лет:
Бейбарыс Балгабай (свыше 28 кг) - II место.
Алихан Хыдырнияз (26 кг) - III место.
Куаныш Киржанов (22 кг) - III место.

Результаты спортсменов 8-9 лет:
Мансур Андрейұлы (23 кг) - II место.
Айлин Курманова (26 кг) - II место.
Ержурек Оспан (26 кг) - III место.
Айнуддин Куанышбек (29 кг) - III место.
Ерсин Амандык (29 кг) - III место.

Эпичный бросок шлема: оппонент кудоиста из Мангистау не признал поражение

I место - Кыдырали Балгабай, II место - Нурсат Аманкос и III место - Ринат Андрейұлы


Результаты спортсменов 10-11 лет:
Бейбарыс Берикұлы (30 кг) - III место.
Нур Абди-Халык (31 кг) - III место.
Шынгыс Сенбай (35 кг) - III место.
Ерасыл Саламат (38 кг) - III место.
Илияс Байбол (35 кг) - III место.
Мирас Нурлыбек (свыше 39 кг) - III место.

Результаты спортсменов 12-13 лет:
Артыкбай Сисембай (38 кг) - I место.
Кыдырали Балгабай (46 кг) - I место.
Нурсат Аманкос (46 кг) - II место.
Айкын Даулет (34 кг) - III место.
Жандос Айбар (38 кг) - III место.
Куралбай Асар (38 кг) - III место.
Бейбарыс Аблай (42 кг) - III место.
Ринат Андрейұлы (42 кг) - III место.
Бейбарыс Каржаубай (свыше 46 кг) - III место.
Музаффар Канатбай (свыше 46 кг) - III место.
Жолдас Куандыков (свыше 46 кг) - III место.

Эпичный бросок шлема: оппонент кудоиста из Мангистау не признал поражение

I место - Артыкбай Сисембай, III место - Куралбай Асар и III место - Жандос Айбар


Результаты спортсменов 14-15 лет: (количество единиц высчитывается при суммировании роста и веса)
Имангали Амангали (230 единиц) - II место.
Жандос Ходжагелды (210 единиц) - III место.
Куаныш Матжанов (220 единиц) - III место.
Кыдыркожа Сарсенбай (230 единиц) - III место.
Абилмансур Саин (240 единиц) - III место.

Результаты спортсменов 16-17 лет:
Нурсат Комекбай (260 единиц) - II место.

Результаты спортсменов свыше 18 лет:
Нурболат Казмуханов (240 единиц) - I место.
Нурболат Казмуханов (250 единиц) - II место.

Эпичный бросок шлема: оппонент кудоиста из Мангистау не признал поражение

Главный тренер федерации кудо Мангистауской области Арман Султанбаев


- Все впереди. Будем готовиться дальше и работать над ошибками. Мы готовы развивать этот вид спорта в нашей области и представлять страну на чемпионатах мира, - поделился главный тренер федерации кудо Мангистауской области Арман Султанбаев.




Кудо — современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо и тайском боксе.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика