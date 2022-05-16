Эпичный бросок шлема: оппонент кудоиста из Мангистау не признал поражение

Нурболат Казмуканов - чемпион Казакстана, Арман Султанбаев и Кайрат Жаржанов

I место - Кыдырали Балгабай, II место - Нурсат Аманкос и III место - Ринат Андрейұлы

I место - Артыкбай Сисембай, III место - Куралбай Асар и III место - Жандос Айбар

Главный тренер федерации кудо Мангистауской области Арман Султанбаев

- Все впереди. Будем готовиться дальше и работать над ошибками. Мы готовы развивать этот вид спорта в нашей области и представлять страну на чемпионатах мира, - поделился главный тренер федерации кудо Мангистауской области Арман Султанбаев.

Чемпионат страны по кудо прошел 12 и 13 мая в актюбинском дворце спорта «Қоныс» и собрал около 400 спортсменов из всего Казахстана.Федерацию кудо Мангистауской области представили 62 участника, самому младшему из которых шесть лет. Они проходили упорную подготовку под руководством тренеров Армана Султанбаева, Ердаулета Чанчарбаева, Онгара Бекмагаметова и Ералы Абдырова.Резонансным оказался финальный поединок между кудоистом из Мангистау Нурболатом Казмукановым и атырауским спортсменом. Наш боец в ходе схватки провел болевой прием на руку и стал победителем. На кадрах видно, как недовольный соперник, удаляясь, кидает на ковер шлем.По словам представителей федерации Мангистау, когда судья остановил поединок, атырауский спортсмен заявил, что не «стучал» (то есть не сдавался). Кудоист не хотел мириться с решением судей, поэтому показал свое несогласие, бросив шлем.По результатам соревнований копилка наших кудоистов пополнилась тремя золотыми, семью серебряными и 24 бронзовыми медалями.Бейбарыс Балгабай (свыше 28 кг) - II место.Алихан Хыдырнияз (26 кг) - III место.Куаныш Киржанов (22 кг) - III место.Мансур Андрейұлы (23 кг) - II место.Айлин Курманова (26 кг) - II место.Ержурек Оспан (26 кг) - III место.Айнуддин Куанышбек (29 кг) - III место.Ерсин Амандык (29 кг) - III место.Бейбарыс Берикұлы (30 кг) - III место.Нур Абди-Халык (31 кг) - III место.Шынгыс Сенбай (35 кг) - III место.Ерасыл Саламат (38 кг) - III место.Илияс Байбол (35 кг) - III место.Мирас Нурлыбек (свыше 39 кг) - III место.Артыкбай Сисембай (38 кг) - I место.Кыдырали Балгабай (46 кг) - I место.Нурсат Аманкос (46 кг) - II место.Айкын Даулет (34 кг) - III место.Жандос Айбар (38 кг) - III место.Куралбай Асар (38 кг) - III место.Бейбарыс Аблай (42 кг) - III место.Ринат Андрейұлы (42 кг) - III место.Бейбарыс Каржаубай (свыше 46 кг) - III место.Музаффар Канатбай (свыше 46 кг) - III место.Жолдас Куандыков (свыше 46 кг) - III место.Имангали Амангали (230 единиц) - II место.Жандос Ходжагелды (210 единиц) - III место.Куаныш Матжанов (220 единиц) - III место.Кыдыркожа Сарсенбай (230 единиц) - III место.Абилмансур Саин (240 единиц) - III место.Нурсат Комекбай (260 единиц) - II место.Нурболат Казмуханов (240 единиц) - I место.Нурболат Казмуханов (250 единиц) - II место.Кудо — современное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кёкусинкай, борьбе дзюдо и тайском боксе.