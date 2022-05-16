Спортсмены из Мангистау завоевали девять медалей на Кубке мира по кикбоксингу в Стамбуле

С 12 по 15 мая в Стамбуле прош6ел Кубок Мира по кикбоксингу. В нём приняли участие три тысячи спортсменов из 145 стран.Сборная Мангистауской области завоевала девять медалей.- Акжол Косыбаев (51 кг К-1), Ануар Бахытжанулы (75 кг фулл -контакт), Нурсат Галымбекулы (+91 кг фулл контакт).- Ерасыл Досан (86 кг лоу-кик).- Аскар Тынышбай (54 кг, фулл контакт).Дидар Базар (51 кг, лоу кик), Айсагали Мади (57 кг, фулл контакт), Махмуд Мади (67 кг, фулл контакт).Среди взрослых Онербек Селбай (67 кг, фулл-контакт) завоевал третье место.