Спортсмены из Мангистау завоевали девять медалей на Кубке мира по кикбоксингу в Стамбуле

Фото предоставили участники турнира
С 12 по 15 мая в Стамбуле прош6ел Кубок Мира по кикбоксингу. В нём приняли участие три тысячи спортсменов из 145 стран.
Сборная Мангистауской области завоевала девять медалей.
Среди юношей 2004–2005 г.:
Первое место - Акжол Косыбаев (51 кг К-1), Ануар Бахытжанулы (75 кг фулл -контакт), Нурсат Галымбекулы (+91 кг фулл контакт).
Третье место- Ерасыл Досан (86 кг лоу-кик).
Среди кадетов 2006–2007 годов рождения:
Первое место- Аскар Тынышбай (54 кг, фулл контакт).
Третье место: Дидар Базар (51 кг, лоу кик), Айсагали Мади (57 кг, фулл контакт), Махмуд Мади (67 кг, фулл контакт).
Среди взрослых Онербек Селбай (67 кг, фулл-контакт) завоевал третье место.
Сборная Мангистауской области завоевала девять медалей.
Среди юношей 2004–2005 г.:
Первое место - Акжол Косыбаев (51 кг К-1), Ануар Бахытжанулы (75 кг фулл -контакт), Нурсат Галымбекулы (+91 кг фулл контакт).
Третье место- Ерасыл Досан (86 кг лоу-кик).
Среди кадетов 2006–2007 годов рождения:
Первое место- Аскар Тынышбай (54 кг, фулл контакт).
Третье место: Дидар Базар (51 кг, лоу кик), Айсагали Мади (57 кг, фулл контакт), Махмуд Мади (67 кг, фулл контакт).
Среди взрослых Онербек Селбай (67 кг, фулл-контакт) завоевал третье место.
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