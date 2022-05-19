Вечер бокса в Актау: Бекзад Нурдаулетов встретится с аргентинским «Бомбардировщиком»

Бекзад Нурдаулетов. Фото из архива Lada.kz
Вечер бокса запланирован на 11 июня в отеле «Rixos Aktau».
Свой очередной бой в профи проведет «молодежный» чемпион мира в полутяжелом весе Бекзад Нурдаулетов (4-0, 2 КО). Его соперником выступает аргентинский боксер Дурваль Паласио, имеющий прозвище «Бомбардировщик» (9-2, 6 КО).
В двух своих предыдущих поединках Дурваль Паласио потерпел поражение.
Завершающее выступление нашего боксера Бекзада Нурдаулетова прошло в Актау 5 февраля. В девятом раунде он нокаутировал Чико Квази из Нидерландов (5-1-1, 2 КО).
Бекзад Нурдаулетов является чемпионом мира 2019 года среди любителей.
Свой очередной бой в профи проведет «молодежный» чемпион мира в полутяжелом весе Бекзад Нурдаулетов (4-0, 2 КО). Его соперником выступает аргентинский боксер Дурваль Паласио, имеющий прозвище «Бомбардировщик» (9-2, 6 КО).
В двух своих предыдущих поединках Дурваль Паласио потерпел поражение.
Завершающее выступление нашего боксера Бекзада Нурдаулетова прошло в Актау 5 февраля. В девятом раунде он нокаутировал Чико Квази из Нидерландов (5-1-1, 2 КО).
Бекзад Нурдаулетов является чемпионом мира 2019 года среди любителей.
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