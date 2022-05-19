Жители Актау за пять часов до открытия кассы выстраиваются в очередь для покупки билетов на футбольный матч

Фото с сайта Tengrinews.kz.
Видео с собравшимися перед кассой людьми появилось в Instagram, сообщает Tengrinews.kz.
Как отмечается в описании, некоторые болельщики занимают очередь с 5 утра, хотя кассы открываются в 10 часов. Желающих купить билеты на матч футзального клуба «Каспий» заранее записывают в тетрадь. Онлайн-продаж нет, но их обещают запустить в ближайшее время.
По данным Vesti.kz, так фанаты готовятся поддержать «Каспий» в матче полуфинала против Рудненского «Аята». Он состоится 20 мая в Актау. Директор МФК «Каспий» Ержан Джамбиров рассказал, что несмотря на то, что отдельная футзальная команда появилась в Актау только год назад, она быстро собрала вокруг себя большую фан-базу.
«Мангистау футзал» - это спорт №1. В любительских лигах в Актау играют около 100 команд. На каждой нашей домашней игре полный зал. Это около 1500 человек. Люди приходят с детьми, очень громко и активно поддерживают команду. Мы специально делаем упор на создание праздничной атмосферы и шоу, популяризируя спорт, тем более Актау является родиной казахстанского футзала. Мы хотим, чтобы и другие отечественные клубы также уделяли внимание привлечению зрителей на трибуны. «Каспий» - пример того, что казахстанцы готовы и хотят поддерживать своих спортсменов».
Ержан Джамбиров отмечает, что клуб ставит перед собой цель выйти в Лигу чемпионов УЕФА по мини-футболу.
Как отмечается в описании, некоторые болельщики занимают очередь с 5 утра, хотя кассы открываются в 10 часов. Желающих купить билеты на матч футзального клуба «Каспий» заранее записывают в тетрадь. Онлайн-продаж нет, но их обещают запустить в ближайшее время.
По данным Vesti.kz, так фанаты готовятся поддержать «Каспий» в матче полуфинала против Рудненского «Аята». Он состоится 20 мая в Актау. Директор МФК «Каспий» Ержан Джамбиров рассказал, что несмотря на то, что отдельная футзальная команда появилась в Актау только год назад, она быстро собрала вокруг себя большую фан-базу.
«Мангистау футзал» - это спорт №1. В любительских лигах в Актау играют около 100 команд. На каждой нашей домашней игре полный зал. Это около 1500 человек. Люди приходят с детьми, очень громко и активно поддерживают команду. Мы специально делаем упор на создание праздничной атмосферы и шоу, популяризируя спорт, тем более Актау является родиной казахстанского футзала. Мы хотим, чтобы и другие отечественные клубы также уделяли внимание привлечению зрителей на трибуны. «Каспий» - пример того, что казахстанцы готовы и хотят поддерживать своих спортсменов».
Ержан Джамбиров отмечает, что клуб ставит перед собой цель выйти в Лигу чемпионов УЕФА по мини-футболу.