Футболисты «Каспия» поборются с лидером Премьер-лиги

Фото пресс-службы «Каспия»
В матче XII тура казахстанской Премьер-лиги «Каспий» встретится с футболистами «Тараза».
В турнирной таблице «Каспий» с 19 баллами находится на третьей строчке. Лидерами выступают «Астана» и «Тараз», имея по 21 очку.
Игра пройдёт в это воскресенье, 22 мая, на стадионе «Жас Канат» в 12 микрорайоне. Начало матча запланировано на 17:00.
Билеты можно приобрести в кассе «Жас Канат». Время работы: суббота - с 14:00 до 18:00, воскресенье - с 12:00 до 17:00.
Напомним, в матче XI тура футболисты «Каспия» уступили аутсайдеру Премьер-лиги - команде «Мактаарал» из Туркестана на их поле.
В турнирной таблице «Каспий» с 19 баллами находится на третьей строчке. Лидерами выступают «Астана» и «Тараз», имея по 21 очку.
Игра пройдёт в это воскресенье, 22 мая, на стадионе «Жас Канат» в 12 микрорайоне. Начало матча запланировано на 17:00.
Билеты можно приобрести в кассе «Жас Канат». Время работы: суббота - с 14:00 до 18:00, воскресенье - с 12:00 до 17:00.
Напомним, в матче XI тура футболисты «Каспия» уступили аутсайдеру Премьер-лиги - команде «Мактаарал» из Туркестана на их поле.
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