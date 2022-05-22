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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:46

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Теннисист из Актау войдет в ТОП-200 сильнейших игроков мира

На втором турнире международной теннисной ассоциации (ITF) J3 в Иране актауский теннисист Даниал Рахматуллаев добился новых наград.

Даниал Рахматуллаев. Фото Берекета Жанибекова
Турнир проходил в столице Ирана - Тегеране - с 16 по 21 мая. В соревнованиях участвовали теннисисты из 20 стран - 60 мальчиков и 60 девочек.

От нашей страны выступил лишь Даниал Рахматуллаев.

В одиночном разряде Даниал в борьбе за первое место одолел Ильяса Милада Фахима из Марокко со счетом 7:5, 6:1.

В пapнoм paзpядe наш теннисист выступил в дуэте c российским игроком Амирхамзой Насридиновым. В финале они уступили тyниско-польской пapе со счетом 3:6, 4:6 и стали серебряными медалистами.

Теннисист из Актау войдет в ТОП-200 сильнейших игроков мира


- Даниал - спортсмен с характером. Пока он не достигнет цели - не остановится. После прилета планируем отдохнуть две недели и дальше покорять новые вершины. Его цель - попасть в 100 сильнейших и стать участником турниров «Большого шлема», таких как «Australian open», «Roland garros», «Wimbledon» и «Us Open», - поделился его личный тренер Берекет Жанибеков.


На сегодня Даниал занимает 328 место в рейтинге ITF (International Tennis Federation) ranking. С понедельника, 23 мая, он войдет в ТОП-200 сильнейших игроков до 18 лет.

Ранее на первом международном турнире в Иране Даниал завоевал «серебро» и «бронзу».



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