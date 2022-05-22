Теннисист из Актау войдет в ТОП-200 сильнейших игроков мира

- Даниал - спортсмен с характером. Пока он не достигнет цели - не остановится. После прилета планируем отдохнуть две недели и дальше покорять новые вершины. Его цель - попасть в 100 сильнейших и стать участником турниров «Большого шлема», таких как «Australian open», «Roland garros», «Wimbledon» и «Us Open», - поделился его личный тренер Берекет Жанибеков.

Турнир проходил в столице Ирана - Тегеране - с 16 по 21 мая. В соревнованиях участвовали теннисисты из 20 стран - 60 мальчиков и 60 девочек.От нашей страны выступил лишь Даниал Рахматуллаев.В одиночном разряде Даниал в борьбе за первое место одолел Ильяса Милада Фахима из Марокко со счетом 7:5, 6:1.В пapнoм paзpядe наш теннисист выступил в дуэте c российским игроком Амирхамзой Насридиновым. В финале они уступили тyниско-польской пapе со счетом 3:6, 4:6 и стали серебряными медалистами.На сегодня Даниал занимает 328 место в рейтинге ITF (International Tennis Federation) ranking. С понедельника, 23 мая, он войдет в ТОП-200 сильнейших игроков до 18 лет.Ранее на первом международном турнире в Иране Даниал завоевал «серебро» и «бронзу».