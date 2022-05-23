Борец из Актау стал призером Всемирной гимназиады во Франции

Основной старт для нашего борца греко-римского стиля в этом году пал на Всемирную Гимназиаду-2022, которая прошла с 14 по 22 мая в Нормандии.Кубен Бурибай провел три беспроигрышные схватки в весовой категории до 55 килограммов, одолев спортсменов из Алжира, Соединенных Штатов Америки и Украины.В полуфинале он уступил по очкам борцу из Армении и занял третье призовое место.Кубен Бурибай начал заниматься греко-римской борьбой с первого класса. В седьмом классе он поступил в республиканскую школу-интернат для одаренных в спорте детей имени Хаджимукана Мунайтпасова в Нур-Султане.Спортсмен числится воспитанником спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по борьбе и мангистауского центра подготовки олимпийского резерва. Его личный тренер - Темирбек Абишев.К слову, в прошлом году Кубен Бурибай стал чемпионом страны по греко-римской борьбе.В августе этого года борец планирует выступить на чемпионате мира в Италии.