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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:19

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Борец из Актау стал призером Всемирной гимназиады во Франции

Бронзовой награды удостоился актауский палуан - 17-летний Кубен Бурибай, рассказал старший тренер области по греко-римской борьбе Темирлан Абишев.

Кобен Бурибай. Фото предоставил старший тренер области по греко-римской борьбе Темирлан Абишев
Основной старт для нашего борца греко-римского стиля в этом году пал на Всемирную Гимназиаду-2022, которая прошла с 14 по 22 мая в Нормандии.

Кубен Бурибай провел три беспроигрышные схватки в весовой категории до 55 килограммов, одолев спортсменов из Алжира, Соединенных Штатов Америки и Украины.

Борец из Актау стал призером Всемирной гимназиады во Франции


В полуфинале он уступил по очкам борцу из Армении и занял третье призовое место.

Кубен Бурибай начал заниматься греко-римской борьбой с первого класса. В седьмом классе он поступил в республиканскую школу-интернат для одаренных в спорте детей имени Хаджимукана Мунайтпасова в Нур-Султане.

Борец из Актау стал призером Всемирной гимназиады во Франции


Спортсмен числится воспитанником спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по борьбе и мангистауского центра подготовки олимпийского резерва. Его личный тренер - Темирбек Абишев.

Борец из Актау стал призером Всемирной гимназиады во Франции


К слову, в прошлом году Кубен Бурибай стал чемпионом страны по греко-римской борьбе.

В августе этого года борец планирует выступить на чемпионате мира в Италии.




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