Жанаозенская спортсменка завоевала «золото» на чемпионате мира по жиму лежа

Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходит с 21 по 29 мая в Алматы. В нем принимают участие спортсмены из 20 стран мира. Мангистаускую область на соревнованиях атлетов представляла Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена. Она завоевала медаль высшей пробы, подняв штангу весом 185 килограммов.- Жадыра является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и за ее плечами немало спортивных достижений.На чемпионате страны по пауэрлифтингу - жиму лёжа по правилам IPF, прошедшему в марте текущего года, спортсменка показала лучший результат в команде Мангистау, подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК. А в 2018-2019 годах жительница Жанаозена выиграла Азиатские игры в ОАЭ, – сообщили в центре общественных коммуникаций региона.