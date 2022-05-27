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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:15

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Жанаозенская спортсменка завоевала «золото» на чемпионате мира по жиму лежа

Спортсменка из Жанаозена Жадыра Бердымухамбетова заняла первое место на чемпионате мира по жиму лежа (пауэрлифтингу) в Алматы. Об этом сообщает центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото ЦОК Мангистауской области
Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди взрослых, молодежи и юниоров проходит с 21 по 29 мая в Алматы. В нем принимают участие спортсмены из 20 стран мира. Мангистаускую область на соревнованиях атлетов представляла Жадыра Бердымухамбетова из Жанаозена. Она завоевала медаль высшей пробы, подняв штангу весом 185 килограммов.

Жанаозенская спортсменка завоевала «золото» на чемпионате мира по жиму лежа


- Жадыра является мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу и за ее плечами немало спортивных достижений.На чемпионате страны по пауэрлифтингу - жиму лёжа по правилам IPF, прошедшему в марте текущего года, спортсменка показала лучший результат в команде Мангистау, подняв штангу весом 200 килограммов. Она стала абсолютной чемпионкой и рекордсменкой РК. А в 2018-2019 годах жительница Жанаозена выиграла Азиатские игры в ОАЭ, – сообщили в центре общественных коммуникаций региона.



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