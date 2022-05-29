Воспитанник «Каспия» из «Зенита» встретился с юными футболистами в Актау

Фото пресс-службы «Каспия»
Воспитанник футбольного клуба «Каспий» Нуралы Алип встретился с ребятами нашего футбольного центра.
На встрече также присутствовали первый тренер футболиста Ержан Джамбиров и заслуженный тренер РК, ветеран Мангистауского футбола Анварбек Санбаев.
Мероприятие прошло в формате вопрос-ответ.
Обладатель лучшего вопроса получил от Нуралы Алипа специальный подарок - шарф футбольной команды «Каспий».
Футбольный клуб желает Нуралы Алипу удачи в предстоящих и будущих играх.
На встрече также присутствовали первый тренер футболиста Ержан Джамбиров и заслуженный тренер РК, ветеран Мангистауского футбола Анварбек Санбаев.
Мероприятие прошло в формате вопрос-ответ.
Обладатель лучшего вопроса получил от Нуралы Алипа специальный подарок - шарф футбольной команды «Каспий».
Футбольный клуб желает Нуралы Алипу удачи в предстоящих и будущих играх.
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