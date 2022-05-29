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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:14

Просмотров: 517

Воспитанник «Каспия» из «Зенита» встретился с юными футболистами в Актау

Ставший чемпионом России в составе «Зенита» Нуралы Алип прилетел в Актау.

Фото пресс-службы «Каспия»
Воспитанник футбольного клуба «Каспий» Нуралы Алип встретился с ребятами нашего футбольного центра.

Воспитанник «Каспия» из «Зенита» встретился с юными футболистами в Актау


На встрече также присутствовали первый тренер футболиста Ержан Джамбиров и заслуженный тренер РК, ветеран Мангистауского футбола Анварбек Санбаев.

Воспитанник «Каспия» из «Зенита» встретился с юными футболистами в Актау


Мероприятие прошло в формате вопрос-ответ.

Воспитанник «Каспия» из «Зенита» встретился с юными футболистами в Актау


Обладатель лучшего вопроса получил от Нуралы Алипа специальный подарок - шарф футбольной команды «Каспий».

Воспитанник «Каспия» из «Зенита» встретился с юными футболистами в Актау


Футбольный клуб желает Нуралы Алипу удачи в предстоящих и будущих играх.

Воспитанник «Каспия» из «Зенита» встретился с юными футболистами в Актау



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