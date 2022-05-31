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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:26

Просмотров: 231

Промоушн Хабиба Нурмагомедова проведет турнир в Актау

Известный бывший боец смешанных единоборств и президент промоушна Хабиба Нурмагомедова Eagle FC Шамиль Завуров на своей странице в Instagram рассказал о совместном турнире в Актау с промоушеном Naiza, передает Sports.kz.

Фото со страницы Шамиля Завурова в Instagram.
Шамиль Завуров в Instagram сообщил дату проведения первого турнира «Кубок Каспия» в Актау.

- Саламалейкум, друзья! Сегодня к нам в гости приехал наш брат, президент лиги Naiza FC Нурбек Карабала. Мы обсудили совместные планы на будущее и обозначили дату первого нашего совместного турнира, который пройдёт на берегу Каспия в Актау. В своё время наш тренер Абдулманап Магомедович хотел провести турнир «Кубок Каспия» именно в этом городе. И ИншаАллах мы продолжим его дело и реализуем все его идеи. Начало поставлено, есть дата первого турнира — 16 июля, - написал Завуров.

Шамиль Завуров отметил, что качество мероприятия и уровень поединков не оставит никого равнодушными.




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