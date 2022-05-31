Промоушн Хабиба Нурмагомедова проведет турнир в Актау

Шамиль Завуров в Instagram сообщил дату проведения первого турнира «Кубок Каспия» в Актау.- Саламалейкум, друзья! Сегодня к нам в гости приехал наш брат, президент лиги Naiza FC Нурбек Карабала. Мы обсудили совместные планы на будущее и обозначили дату первого нашего совместного турнира, который пройдёт на берегу Каспия в Актау. В своё время наш тренер Абдулманап Магомедович хотел провести турнир «Кубок Каспия» именно в этом городе. И ИншаАллах мы продолжим его дело и реализуем все его идеи. Начало поставлено, есть дата первого турнира — 16 июля, - написал Завуров.Шамиль Завуров отметил, что качество мероприятия и уровень поединков не оставит никого равнодушными.