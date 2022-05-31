В Актау стартовало западно-казахстанское дерби по футзалу за бронзу чемпионата





Игра началась с того, что на первой минуте дважды мегаопасные моменты, созданные хозяевами, разрушались о последний оплот атыраусцев – вратаря Ишкова. Сначала он принял на себя удар Абдрахманова, затем перевел мяч, посланный Каракуловым в перекладину.Продемонстрировать свое мастерство кипер «Каспия» Кайратулы смог на 10-й минуте, накрыв телом удар игрока «Атырау» с близкой дистанции. И все же через некоторое время атака с правого фланга гостей нашла брешь в обороне актаусцев. Удар Синезио пошел точно в угол – 0:1.На 13-й минуте Ербол Жумаханов отважился на дальний удар, и даже отчаянный шпагат вратаря не помог в этом случае. Болельщики «Каспия» «зажигают» атмосферу «Halyk Arena», а табло зажигает счет – 1:1.После этого идет полностью открытая игра. В одном из эпизодов удар Мамаева уже по пустым воротам с линии вытаскивает бразильский легионер гостей Део.Второй тайм начался с того, что бразилец Болт дважды заставил вратаря Кайратулы вступить в игру. Счет не изменился. Быстрый темп игры поддерживали обе команды. Впрочем, заданная скорость сказывалась на реализации моментов. Счет матча оставался неизменным.На 10-й минуте второго тайма удар со средней дистанции игрока «Атырау» доходит до цели. Мяч в углу, счет на табло – 1:2. За четыре минуты до конца игры тренерский штаб «Каспия» начал использовать тактику пятого полевого игрока. В этих атаках актауский игрок Кнауб дважды выходил один на один с вратарем «Атырау», а тот дважды выходил победителем дуэли. На 38-й минуте свой голевой момент реализовал бразилец Део, сделав счет – 1:3. Под конец игры «каспиец» Тиаго сотрясает ударом штангу ворот соперника.Таким образом, «Атырау» побеждает в первой игре и выходит вперед в серии матчей за бронзу Чемпионата Казахстана по футзалу. Серия будет продолжаться, пока одна из команд первой не пройдет рубеж в три победы.