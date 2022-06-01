Суперигра в Актау! «Каспий» проигрывая в два мяча, побеждает в дерби

Про такие матчи говорят – он войдет в историю. Вторая встреча западно-казахстанского дерби «Каспий» - «Атырау» проходила в последний день весны, как всегда при переполненных трибунах «Halyk Arena».По сравнению с предыдущей игрой, у команд произошли перестановки в стартовых составах – у обеих сторон сменились голкиперы. Бразилец Далтон встал в «раму» у «Атырау», у «Каспия» - Елибаев.Такие рокировки, как показал ход матча, пошли на пользу гостям…почти. Команда из Атырау не стала отсиживается в обороне, и уже к седьмой минуте Витиньо обозначает преимущество «Атырау» - 0:1. Игроки «Каспия» раз за разом создавали опасные моменты у ворот «Атырау», но все они разбивались о скалу Далтона. На перерыв команды так и ушли при счете 0:1.Игра возобновилась, и почти сразу изменился счет на табло. Бразилец Део обокрал в центре поля игрока «Каспия», и продолжив движение к воротам, точным ударом делает счет 2:0 в пользу «Атырау».Актауские игроки, вновь и вновь, ищут удачу у ворот гостей, но все тщетно. Кнауб, Жума, Рашит, все имели возможность забить мяч в сетку, перед которой неизменно возникал Далтон. Все изменилось на 36 минуте, когда Антон Колесов распечатал ворота «Атырау». Такие голы раньше называли «олимпийский» - мяч, после удара от перекладины опустился за спиной вратаря и линией ворот. Есть первый гол «Каспия».Пока гости, разбирались, что произошло, Тиаго, за две минуты до финального свистка переворачивает ход матча, сравнивая счет – 2:2. Игра переходит в дополнительное время – два экстра-тайма по пять минут.Именно здесь, пришло время проявить характер подопечным Сулейменова. В начале первого экстра-тайма Нурабек Кабылбаев после паса Кнауба отправляет мяч в пустые ворота. «Каспий» не только отыгрывает два мяча, но и выходит вперед – 3:2.Кстати, все дополнительно время обе команды «висели» на пяти фолах, но дабл-пенальти никто так и не бил.Игра, полная драматизма и непредсказуемости, завершилась победой «Каспия».Счет в серии стал – 1:1. Теперь, «Каспий» едет в Атырау, где пройду еще два матча за бронзу Чемпионата Казахстана по футзалу.Напомним, серия будет продолжаться, пока одна из команд первой не пройдет рубеж в три победы.