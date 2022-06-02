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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:19

Просмотров: 23

В Актау пройдёт семидневный бесплатный мастер-класс по йоге

Индийский центр приглашает жителей Актау на мастер-класс по йоге. Мастер-класс проведёт преподаватель из Индии Шармила Деви.

Иллюстративное фото из открытых источников
Индийское этнокультурное объединение «Сәлем Намасте» при поддержке Культурного центра имени Свами Вивекананды при посольстве Индии в РК и Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений приглашает жителей города принять участие в бесплатном мастер-классе по йоге.

Занятия будет проводить преподаватель из Индии Шармила Деви.

Мастер-класс будет проходить с 5 по 11 июня в здании Ассамблея народа Казахстана в 34 микрорайоне.

По всем вопросам и регистрации на мастер-класс обращаться на номер WhatsApp: 8 701 235 77 35.

В Актау пройдёт семидневный бесплатный мастер-класс по йоге



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