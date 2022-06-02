В Актау пройдёт семидневный бесплатный мастер-класс по йоге

Индийское этнокультурное объединение «Сәлем Намасте» при поддержке Культурного центра имени Свами Вивекананды при посольстве Индии в РК и Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений приглашает жителей города принять участие в бесплатном мастер-классе по йоге.Занятия будет проводить преподаватель из Индии Шармила Деви.Мастер-класс будет проходить с 5 по 11 июня в здании Ассамблея народа Казахстана в 34 микрорайоне.