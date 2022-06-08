Баскетбольные площадки планируют построить в Актау

- Сегодня на встрече с Нурланом Ногаевым мы обсудили вопрос массового баскетбола. Из хороших новостей: по окончании летнего сезона на баскетбольной площадке «Doma doma street court» в 7 микрорайоне начнётся реконструкция (за счет личных и спонсорских средств). Фонд «Doma Doma» планирует строительство еще двух подобных площадок в городе в верхней и нижней зонах с содержанием, организацией тренировок и мероприятий нашей команды. В общем много вопросов было затронуто. Потенциал Актау огромен в сфере развития спортивного туризма: организация детских спортивных лагерей и турниров среди стран прикаспийских государств, - поделился в своей речи Самсон Аракелян.

Несмотря на новое место работы в баскетбольном клубе «Астана», как отметил Самсон Аракелян, он продолжает нести ответственность за Мангистауский баскетбол как директор федерации области.Напомним, в мае этого года Самсон Аракелян возглавил баскетбольный клуб «Астана».Самсон Аракелян является президентом федерации баскетбола Мангистауской области, техническим делегатом в международной федерации баскетбола FIBA, а также известным казахстанским рэп-исполнителем, продюсером и композитором фильмов. До назначения на пост генерального директора баскетбольного клуба «Астана» возглавлял актауский баскетбольный клуб «Каспий».