Актауский «Каспий» поборется с «Тоболом»

Тренировка перед матчем с «Тоболом». Фото пресс-службы футбольного клуба
В рамках XIV тура казахстанской Премьер-Лиги «Тобол» встретит нашу команду на своем поле в Костанае.
Игра состоится в это воскресенье, 19 июня, в 20:00 по местному времени.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на канале Kazsport.
В турнирной таблице «Каспий» закрепился на первом месте с 22 очками.
Игра состоится в это воскресенье, 19 июня, в 20:00 по местному времени.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на канале Kazsport.
В турнирной таблице «Каспий» закрепился на первом месте с 22 очками.
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