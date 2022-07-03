«Каспий» проведёт матч в Шымкенте

ФК «Каспий»
В рамках XVI тура казахстанской Премьер-лиги «Каспий» проведёт матч с «Ордабасы» на их поле.
Игра пройдёт в предстоящий понедельник, 4 июля. Начало в 19:00.
На сегодня «Каспий» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 22 очками. «Ордабасы» же находится чуть выше - на четвертой позиции. На её счету 22 очка.
Стоит отметить, игроки футбольного клуба «Каспий» Руслан Жанысбаев и Бекзат Кабылан до конца сезона перешли в команду «Туран» с целью дальнейшего роста карьеры. При этом у нас пополнение - это Алишер Сулей, который выступит под номером 95.
Пресс-служба футбольного клуба также сообщает, что вчера, 2 июля, праздновал своё 59-летие главный тренер «Каспий» Николай Костов.
Коллектив клуба искренне поздравляет его с Днём рождения, желает крепкого здоровья, счастья его семье и успехов в тренерской деятельности.
Напомним, матчи «Каспия» в Актау пройдут без зрителей.
Игра пройдёт в предстоящий понедельник, 4 июля. Начало в 19:00.
На сегодня «Каспий» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 22 очками. «Ордабасы» же находится чуть выше - на четвертой позиции. На её счету 22 очка.
Стоит отметить, игроки футбольного клуба «Каспий» Руслан Жанысбаев и Бекзат Кабылан до конца сезона перешли в команду «Туран» с целью дальнейшего роста карьеры. При этом у нас пополнение - это Алишер Сулей, который выступит под номером 95.
Пресс-служба футбольного клуба также сообщает, что вчера, 2 июля, праздновал своё 59-летие главный тренер «Каспий» Николай Костов.
Коллектив клуба искренне поздравляет его с Днём рождения, желает крепкого здоровья, счастья его семье и успехов в тренерской деятельности.
Напомним, матчи «Каспия» в Актау пройдут без зрителей.
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