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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:31

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«Каспий» проведёт матч в Шымкенте

Наша команда встретится с «Ордабасы».

ФК «Каспий»
В рамках XVI тура казахстанской Премьер-лиги «Каспий» проведёт матч с «Ордабасы» на их поле.

Игра пройдёт в предстоящий понедельник, 4 июля. Начало в 19:00.

На сегодня «Каспий» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 22 очками. «Ордабасы» же находится чуть выше - на четвертой позиции. На её счету 22 очка.
Стоит отметить, игроки футбольного клуба «Каспий» Руслан Жанысбаев и Бекзат Кабылан до конца сезона перешли в команду «Туран» с целью дальнейшего роста карьеры. При этом у нас пополнение - это Алишер Сулей, который выступит под номером 95.

Пресс-служба футбольного клуба также сообщает, что вчера, 2 июля, праздновал своё 59-летие главный тренер «Каспий» Николай Костов.

«Каспий» проведёт матч в Шымкенте


Коллектив клуба искренне поздравляет его с Днём ​​рождения, желает крепкого здоровья, счастья его семье и успехов в тренерской деятельности.

Напомним, матчи «Каспия» в Актау пройдут без зрителей.



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