Военные состязались в пожарно-спасательном спорте в Актау

Фото ДЧС Мангистауской области
Соревновались военные по пяти дисциплинам. Сначала они должны были быстро надеть боевую одежду и снаряжение. Далее также оперативно установить передвижную лестницу в окно третьего этажа. После этого им предстояло с помощью спасательной веревки добраться до потерпевшего. Еще одним испытанием было с помощью рукава произвести забор воды из источника, потушить пожар и свернуть рукав.
По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда Военно-морских сил. Команда базы материально-технического обеспечения поднялась на вторую ступень пьедестала, а тройку сильнейших закрыла сборная команда отдела хранения боеприпасов и огнестрельного оружия.
Как отметил офицер управления тылового обеспечения командования регионального командования «Запад» майор Абзал Абдираймов, такое мероприятие среди воинских частей Актауского гарнизона проводится впервые.
Фото ДЧС Мангистауской области
По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда Военно-морских сил. Команда базы материально-технического обеспечения поднялась на вторую ступень пьедестала, а тройку сильнейших закрыла сборная команда отдела хранения боеприпасов и огнестрельного оружия.
Фото ДЧС Мангистауской области
Как отметил офицер управления тылового обеспечения командования регионального командования «Запад» майор Абзал Абдираймов, такое мероприятие среди воинских частей Актауского гарнизона проводится впервые.
- Главной целью соревнований является повышение боевой подготовки пожарных команд. И отрадно, что все команды показали хорошие результаты. Подобные мероприятия в дальнейшем будут проводиться чаще, - отметил Абзал Абдираймов
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