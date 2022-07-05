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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:16

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Военные состязались в пожарно-спасательном спорте в Актау

В Актауском гарнизоне прошли соревнования среди команд противопожарной защиты воинских частей. Всего в соревнованиях участвовали около 60 военнослужащих в составе шести команд. В течение двух дней они сдавали пожарно-спасательные нормативы.

Фото ДЧС Мангистауской области
Соревновались военные по пяти дисциплинам. Сначала они должны были быстро надеть боевую одежду и снаряжение. Далее также оперативно установить передвижную лестницу в окно третьего этажа. После этого им предстояло с помощью спасательной веревки добраться до потерпевшего. Еще одним испытанием было с помощью рукава произвести забор воды из источника, потушить пожар и свернуть рукав.
  
Военные состязались в пожарно-спасательном спорте в Актау

Фото ДЧС Мангистауской области


По итогам соревнований в общекомандном зачете первое место заняла команда Военно-морских сил. Команда базы материально-технического обеспечения поднялась на вторую ступень пьедестала, а тройку сильнейших закрыла сборная команда отдела хранения боеприпасов и огнестрельного оружия.

Военные состязались в пожарно-спасательном спорте в Актау

Фото ДЧС Мангистауской области


Как отметил офицер управления тылового обеспечения командования регионального командования «Запад» майор Абзал Абдираймов, такое мероприятие среди воинских частей Актауского гарнизона проводится впервые.

 - Главной целью соревнований является повышение боевой подготовки пожарных команд. И отрадно, что все команды показали хорошие результаты. Подобные мероприятия в дальнейшем будут проводиться чаще, - отметил Абзал Абдираймов



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