Актауские танцоры готовятся к соревнованиям в Батуми после победы в Анталии

Группа танцоров из Актау, в состав которой вошли Екатерина Люева, Асель Гали, Хадиша Тлеуова, Улжан Сайлиханова, Анель Акылбек, Айя Абай, Нурай Арыстанова, Муслима Сериккали, Нурай Бектурды, Марьям Бакытжан, представили Казахстан на соревнованиях по современной хореографии в Анталии.Согласно решению членов жюри команда заняла первое и три вторых места в номинации «Современная хореография». Хореограф Лилия Лахмоткина отметила, что её подопечные готовились к соревнованиям на протяжении года.- Мы подготовили четыре номера, которые отличались технической сложностью. Девочки выложились на все 100 процентов. Каждый номер нёс свой смысл. Члены жюри, принимая решение, учитывали такие аспекты, как харизму участниц, синхронность команды, сложность постановки номера, а также костюмы. В Анталии мы встретились с порядка 500 участниками из Беларуси, Узбекистана и Турции. Казахстан представляла наша команда, а также спортсмены из Нур-Султана и Алматы, - сообщила руководитель танцевально-образовательного центра «Quartz» Лилия Лахмоткина.Теперь воспитанники танцевально-образовательного центра готовятся к международному конкурсу в Батуми, который стартует 14 июля. На этот раз на соревнования из Актау поедут спортсмены в возрасте от трёх до пяти лет. Они будут выступать в номинациях «Казак би» и «Народная хореография».В число тех, кто будет представлять Казахстан в Грузии вошли танцоры: Айым Мамбеталиева, Аружан Нурбеккызы, Райяна Амантай, Айдария Кожамжар, Айша Мамбеталиева, Жулдыз Таган, Айдария Темирланкызы, Амира Смирнова, Каусар Курманбай, Адия Хасенова, Ясина Толегенова, Райяна Кулбеккызы, Айым Бурабек, Томирис Аренжанова, Азиза Бисембай.- Мы практиковались на международных, республиканских и городских конкурсах, проходивших в нашем городе. После многочисленных побед решили выйти на новый уровень и выехать зарубеж. Мы задали новый план и готовы после Батуми на осенних каникулах поехать представлять и защищать наш город в Дубай, - добавила Лилия Лахмоткина.