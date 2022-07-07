«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Июля
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.26 KZT
  • €1 = 483.06 KZT
  • 1 RUB = 8.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 689

Актауские танцоры готовятся к соревнованиям в Батуми после победы в Анталии

Участники танцевально-образовательного центра «Quartz» привезли из Анталии четыре кубка. Теперь актауские спортсмены готовятся к выступлению, которое пройдёт в грузинском городе Батуми 14 июля. Об этом сообщила хореограф Лилия Лахмоткина.

Фото Лилии Лахмоткиной
Группа танцоров из Актау, в состав которой вошли Екатерина Люева, Асель Гали, Хадиша Тлеуова, Улжан Сайлиханова, Анель Акылбек, Айя Абай, Нурай Арыстанова, Муслима Сериккали, Нурай Бектурды, Марьям Бакытжан, представили Казахстан на соревнованиях по современной хореографии в Анталии.

Согласно решению членов жюри команда заняла первое и три вторых места в номинации «Современная хореография». Хореограф Лилия Лахмоткина отметила, что её подопечные готовились к соревнованиям на протяжении года.

- Мы подготовили четыре номера, которые отличались технической сложностью. Девочки выложились на все 100 процентов. Каждый номер нёс свой смысл. Члены жюри, принимая решение, учитывали такие аспекты, как харизму участниц, синхронность команды, сложность постановки номера, а также костюмы. В Анталии мы встретились с порядка 500 участниками из Беларуси, Узбекистана и Турции. Казахстан представляла наша команда, а также спортсмены из Нур-Султана и Алматы, - сообщила руководитель танцевально-образовательного центра «Quartz» Лилия Лахмоткина.

Теперь воспитанники танцевально-образовательного центра готовятся к международному конкурсу в Батуми, который стартует 14 июля. На этот раз на соревнования из Актау поедут спортсмены в возрасте от трёх до пяти лет. Они будут выступать в номинациях «Казак би» и «Народная хореография».

В число тех, кто будет представлять Казахстан в Грузии вошли танцоры: Айым Мамбеталиева, Аружан Нурбеккызы, Райяна Амантай, Айдария Кожамжар, Айша Мамбеталиева, Жулдыз Таган, Айдария Темирланкызы, Амира Смирнова, Каусар Курманбай, Адия Хасенова, Ясина Толегенова, Райяна Кулбеккызы, Айым Бурабек, Томирис Аренжанова, Азиза Бисембай.

- Мы практиковались на международных, республиканских и городских конкурсах, проходивших в нашем городе. После многочисленных побед решили выйти на новый уровень и выехать зарубеж. Мы задали новый план и готовы после Батуми на осенних каникулах поехать представлять и защищать наш город в Дубай, - добавила Лилия Лахмоткина.

Актауские танцоры готовятся к соревнованиям в Батуми после победы в Анталии



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика