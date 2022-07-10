Матч без зрителей: «Каспий» примет «Кызылжар» в Актау

Предматчевая тренировка нашей команды. Фото пресс-службы «Каспия»
В это воскресенье в рамках XVII тура казахстанской Премьер-лиги наша команда сыграет на своем поле с футболистами петропавловского клуба «Кызылжар».
Игра будет проходить без зрителей. Посмотреть матч можно в прямом эфире.
Начало игры в 18:00 по местному времени.
В турнирной таблице «Каспий» занимает седьмую строчку с 22 очками.
Напомним, два матча «Каспия» в Актау пройдут без зрителей.
Игра будет проходить без зрителей. Посмотреть матч можно в прямом эфире.
Начало игры в 18:00 по местному времени.
В турнирной таблице «Каспий» занимает седьмую строчку с 22 очками.
Напомним, два матча «Каспия» в Актау пройдут без зрителей.
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