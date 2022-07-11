При пустой трибуне: «Каспий» сыграл вничью с «Кызылжаром» в Актау

«Каспийцы» в это воскресенье, 10 июля, приняли на своём поле футболистов петропавловского «Кызылжара».На шестой минуте матча нападающий «Кызылжара» Павел Яковлев отправил мяч в наши ворота. Сравнял счёт на 50-ой минуте наш полузащитник Еркебулан Нургалиев.Таким образом игра закончилась вничью со счётом 1:1.