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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:03

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Ралли «Шёлковый путь»: Актауские гонщики финишировали в Грозном

Гонщикам предстояло пройти спецучасток в 343 километра.

Фото предоставил менеджер команды «Aktau Motorsport» Иван Лукьянов
Четвёртый этап ралли стартовал 10 июля из Астрахани по направлению в Грозный. Участники гонки на этом участке столкнулись с песочной пылью. Лишние хлопоты для нашей команды «Aktau Motorsport» создала их машина.

Ралли «Шёлковый путь»: Актауские гонщики финишировали в Грозном


- День выдался сложным. Песка было гораздо больше, чем на бархане «Большой брат». Правда, подпортила впечатление наша новая машина - мотор нагревался до 120 градусов. Из-за этого приходилось несколько раз делать остановки. На участке с грейдером при разгоне 110-115 км/ч грелся ремень вариатора и приходилось скидывать скорость до 70-80 км/ч. Нас все обгоняли. Но несмотря на это, мы всё же стараемся получить удовольствие от гонки и двигаемся дальше, - поделился впечатлениями капитан команды «Aktau Motorsport» Кирилл Черненков.


Ралли «Шёлковый путь»: Актауские гонщики финишировали в Грозном


На финише, по словам наших гонщиков, их гостеприимно встречали зрители. Взрослые и дети проявляли интерес к машине и фотографировались.

Экипажи восстанавливают силы на бивуаке, и сегодня, 11 июля, у них запланирован кольцевой участок в 217 километров.

Напомним, наши гонщики с лёгкостью прошли бархан «Большой брат».



Фото и видео предоставил менеджер нашей команды «Aktau Motorsport» Иван Лукьянов.



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