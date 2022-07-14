Мангистауские спортсмены заняли первое общекомандное место на республиканском чемпионате по тхэквондо GTF

Во вторник, 12 июля 2022 года в Актау завершился открытый республиканский чемпионат «Каспийский кубок-2022» по тхэквондо GTF.За кубок боролись около 180 спортсменов из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Шымкентской и Мангистауской областей.Самым юным участникам соревнований было всего четыре года, а старшим - 17 лет.Спортивную честь Мангистау защищали спортсмены из Актау и Мунайлинского района.По итогам соревнований третье место заняли сборные Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, сборная Кызылординской области забрала домой «серебро», а кубок остался хозяевам соревнований – спортсменам из Мангистау.Победителям были вручены специальные медали и дипломы.— Это уже третье соревнование, организованное федерацией «Глобальнфй тхэквондо GTF». Ранее мы проводили соревнования на городском и областном уровнях. В целом, каждая гонка - это большой опыт для спортсмена. Незабываемые эмоции. Главное, что мы добились поставленной цели. В следующем году хотим поднять эту гонку на международный уровень. И для этого есть все шансы. Будем работать над этим, - сказал президент федерации Саттыгул Абитов.На сегодняшний день в федерации занимаются около 600 человек. Залы имеются в Актау и Мунайлинском районе.