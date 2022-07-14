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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:03

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Мангистауские спортсмены заняли первое общекомандное место на республиканском чемпионате по тхэквондо GTF

В Актау прошел открытый республиканский чемпионат «Каспийский кубок-2022» по тхэквондо GTF, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото пресс-службы ведомства
Во вторник, 12 июля 2022 года в Актау завершился открытый республиканский чемпионат «Каспийский кубок-2022» по тхэквондо GTF.

За кубок боролись около 180 спортсменов из Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Павлодарской, Шымкентской и Мангистауской областей.

Самым юным участникам соревнований было всего четыре года, а старшим - 17 лет.

Спортивную честь Мангистау защищали спортсмены из Актау и Мунайлинского района.

Мангистауские спортсмены заняли первое общекомандное место на республиканском чемпионате по тхэквондо GTF


По итогам соревнований третье место заняли сборные Западно-Казахстанской и Актюбинской областей, сборная Кызылординской области забрала домой «серебро», а кубок остался хозяевам соревнований – спортсменам из Мангистау.

Победителям были вручены специальные медали и дипломы.

Мангистауские спортсмены заняли первое общекомандное место на республиканском чемпионате по тхэквондо GTF


Мангистауские спортсмены заняли первое общекомандное место на республиканском чемпионате по тхэквондо GTF


— Это уже третье соревнование, организованное федерацией «Глобальнфй тхэквондо GTF». Ранее мы проводили соревнования на городском и областном уровнях. В целом, каждая гонка - это большой опыт для спортсмена. Незабываемые эмоции. Главное, что мы добились поставленной цели. В следующем году хотим поднять эту гонку на международный уровень. И для этого есть все шансы. Будем работать над этим, - сказал президент федерации Саттыгул Абитов.

На сегодняшний день в федерации занимаются около 600 человек. Залы имеются в Актау и Мунайлинском районе.



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