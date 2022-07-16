Турнир «Naiza 41 х Eagle 48»: Один из титульных боёв проведёт боец из Актау Мурад Абдурахманов

Главной встречей вечера станет борьба за временный титул в среднем весе между Дауреном Ермековым и Гамзатом Хирамагомедовым. В заявленном карде всего три титульных боя.Один из титульных боёв пройдёт за чемпионский пояс в средней весовой категории Naiza между Русланом Шамиловым из России и Мурадом Абдурахмановым из Казахстана.В октагон также выйдут спортсмены, защищающие честь нашей области - Мерейбек Тулегенов, Руслан Сариев, Захар Рябов и другие.Как сообщили в Центре общественных коммуникаций региона, в КДК имени Абая прошла пресс-конференция и битва взглядов спортсменов.На церемонии «face to face» встретились более 30 бойцов. В вечере приняли участие президент Национальной федерации ММА Сагындык Мекеев, президент лиги «Naiza Нурбек Карабала, члены Лиги «EFC», «Naiza» и молодёжь.