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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 1146

Турнир «Naiza 41 х Eagle 48»: Один из титульных боёв проведёт боец из Актау Мурад Абдурахманов

За чемпионский пояс в средней весовой категории сразятся российский файтер Руслан Шамилов и наш боец Мурад Абдурахманов.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Главной встречей вечера станет борьба за временный титул в среднем весе между Дауреном Ермековым и Гамзатом Хирамагомедовым. В заявленном карде всего три титульных боя.

Турнир «Naiza 41 х Eagle 48»: Один из титульных боёв проведёт боец из Актау Мурад Абдурахманов


Один из титульных боёв пройдёт за чемпионский пояс в средней весовой категории Naiza между Русланом Шамиловым из России и Мурадом Абдурахмановым из Казахстана.

Турнир «Naiza 41 х Eagle 48»: Один из титульных боёв проведёт боец из Актау Мурад Абдурахманов


В октагон также выйдут спортсмены, защищающие честь нашей области - Мерейбек Тулегенов, Руслан Сариев, Захар Рябов и другие.

Турнир «Naiza 41 х Eagle 48»: Один из титульных боёв проведёт боец из Актау Мурад Абдурахманов


Как сообщили в Центре общественных коммуникаций региона, в КДК имени Абая прошла пресс-конференция и битва взглядов спортсменов.

Турнир «Naiza 41 х Eagle 48»: Один из титульных боёв проведёт боец из Актау Мурад Абдурахманов


На церемонии «face to face» встретились более 30 бойцов. В вечере приняли участие президент Национальной федерации ММА Сагындык Мекеев, президент лиги «Naiza Нурбек Карабала, члены Лиги «EFC», «Naiza» и молодёжь.

Турнир «Naiza 41 х Eagle 48»: Один из титульных боёв проведёт боец из Актау Мурад Абдурахманов





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