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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:03

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Бою быть: Российский файтер всё-таки прилетел на турнир в Актау

Бой для файтера «Eagle FC» Гамзата Хирмагомедова в Актау спасли судебные приставы, передаёт «Матч ТВ».

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Владелец лиги «Eagle FC» Нурмагомедов привёз в Актау 15 боев, главным среди которых станет поединок Хирамагомедова с казахстанцем Дауреном Ермековым.

Турнир был запланирован на 16 июля, а вылет бойца из Москвы - в ночь с 13 на 14 июля. Но тут в аэропорту ему сообщили, что он не может покидать Россию из-за задолженности в размере 25 тысяч рублей. Гамзат Хирмагомедов вернулся из Внуково в Москву.

- Когда мне сказали про ситуацию, я резко позвонил своим друзьям в Москву. Сказал, что срочно надо решить это как-то. Была у Гамзата такая проблема, а закон есть закон. Я сам обычно за две недели иду и проверяю всё. Чисто случайно ты ведь можешь что-то нарушить, сделать штраф какой-то и всё. А для этого же требуется время. Видимо, Гамзат любит погонять на машине. Понятно, что сходил и оплатил, но всё равно там же нужно время, чтобы в базу это попало. Но вроде всё нормально, - рассказывает президент лиги «Eagle FC» Шамиль Завуров.


Гамзат не знал о помощи Шамиля Завурова и своими силами очень рано утром на следующий день попал на приём к представителю Федеральной службы судебных приставов. Там сказали, как надо оплатить штраф и посоветовали проходить контроль в аэропорту самым последним. Рейс Гамзата Хирамагомедова был запланирован на 12:00 следующего дня (15 июля), но информация в базе, связанной с пограничным контролем, могла не обновиться даже к этому времени.

Нюанс ещ5е заключался в том, что в день накануне турнира бойцам необходимо пройти процедуру взвешивания. Обычно с 09:00 до 11:00 утра. С командой соперника Гамзата Хирамагомедова договорились, что он пройдёт взвешивание отдельно в присутствии представителей Даурена Ермекова. Формально это не давало ему особых преимуществ. Скорее наоборот, чем меньше у спортсмена времени между взвешиванием и поединком, тем меньше остаётся на то, чтобы набрать потерянные во время весогонки килограммы.

Уже после встречи с приставами 14 июля Гамзат Хирамагомедов идёт в зал в Москве, три раунда бьёт мешок и показывает на весах 84,1 килограммов. С этим весом он ложится спать, понимая, что в лимит категории (84 килограмма) он точно уложится. Рейс в Актау запланирован на 12:00 следующего дня.

Бою быть: Российский файтер всё-таки прилетел на турнир в Актау


И вот 15 июля примерно в 11:30 становится известно, что боец прошёл все контроли и через три часа его можно встречать в аэропорту Актау. Его соперник в этот момент гуляет по отелю в Казахстане, выглядит очень спокойным и говорит, что может дать сколько угодно времени Гамзату Хирамагомедову, чтобы тот сделал вес, если не получится с первой попытки.

В 18:00 Хирамагомедов приземляется в Казахстане. Он искренне удивился гуляющим верблюдам на въезде в Актау. В своём аккаунте он подтвердил, что намерен уронить Даурена Ермекова.

- Я был в Азербайджане, дрался с азербайджанцем. Весь зал болел за него, но исход-то был за меня. В первом раунде. Не думаю, что весь Казахстан будет болеть за него, будут люди, которые будут болеть за меня. Есть у меня такая чуйка, - поделился ожиданиями Гамзат Хирамагомедов.


Напомним, Даурен Ермеков призвал Гамзата Хирмагомедова явиться на титульный поединок в Актау.

Ранее Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение, в котором сообщил о своём приезде в Актау.

В рамках международного турнира с 11 по 15 июля в Актау на набережной прошла неделя казахстанской бойцовской лиги «Naiza» - «Naiza Sport Week».

Позже стало известно, что турнир будут транслировать на экранах.

Старший брат Хабиба Нурмагомедова прибыл в Актау, а вчера, 15 июля, к нам в город прилетел сам Хабиб Нурмагомедов.



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