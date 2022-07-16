Бою быть: Российский файтер всё-таки прилетел на турнир в Актау

- Когда мне сказали про ситуацию, я резко позвонил своим друзьям в Москву. Сказал, что срочно надо решить это как-то. Была у Гамзата такая проблема, а закон есть закон. Я сам обычно за две недели иду и проверяю всё. Чисто случайно ты ведь можешь что-то нарушить, сделать штраф какой-то и всё. А для этого же требуется время. Видимо, Гамзат любит погонять на машине. Понятно, что сходил и оплатил, но всё равно там же нужно время, чтобы в базу это попало. Но вроде всё нормально, - рассказывает президент лиги «Eagle FC» Шамиль Завуров.

- Я был в Азербайджане, дрался с азербайджанцем. Весь зал болел за него, но исход-то был за меня. В первом раунде. Не думаю, что весь Казахстан будет болеть за него, будут люди, которые будут болеть за меня. Есть у меня такая чуйка, - поделился ожиданиями Гамзат Хирамагомедов.