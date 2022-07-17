Актауский боец Мурад Абдурахманов проиграл техническим нокаутом

В Актау прошёл один из титульных боёв за чемпионский пояс в средней весовой категории Naiza.Мурад Абдурахманов проиграл 26-летнему бойцу из России Руслану Шамилову. Победа россиянину досталась в первом раунде техническим нокаутом.Первый совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship проходит на набережной Актау.