Актауский боец Мурад Абдурахманов проиграл техническим нокаутом

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В Актау прошёл один из титульных боёв за чемпионский пояс в средней весовой категории Naiza.
Мурад Абдурахманов проиграл 26-летнему бойцу из России Руслану Шамилову. Победа россиянину досталась в первом раунде техническим нокаутом.
Первый совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship проходит на набережной Актау.
Мурад Абдурахманов проиграл 26-летнему бойцу из России Руслану Шамилову. Победа россиянину досталась в первом раунде техническим нокаутом.
Первый совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship проходит на набережной Актау.
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