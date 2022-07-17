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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 02:25

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Главная бой турнира «Naiza 41 х Eagle 48»: Ермеков победил Хирамагомедова

В Актау состоялась борьба за временный титул в среднем весе между Дауреном Ермековым и Гамзатом Хирамагомедовым.

Фото Жаркем Алдияра
Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков выиграл российского файтера Гамзата Хирамагомедова. Победа нашему соотечественнику досталась во втором раунде благодаря техническому нокауту.

Таким образом, победителем в поединке за временный титул полутяжелого веса в промоушне Хабиба Нурмагомедова Eagle FC стал Даурен Ермеков.

Ранее сообщалось, что актауский боец Мурад Абдурахманов проиграл техническим нокаутом.

Первый совместный турнир бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship проходил на набережной Актау.



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