Мангистауский спортсмен стал бронзовым призёром Кубка Европы по дзюдо

Фото ЦОК Мангистауской области

Кубок Европы по дзюдо среди мужчин «Winterthur Senior European Cup 2022» проходил 16-17 июля в швейцарском Винтертуре, он собрал 206 участников из 24 стран мира.



Казахстан представили 12 спортсменов, в числе которых был мангистауский борец Сунгат Жубаткан. Выступая в весовой категории 66 килограммов, он завоевал бронзовую медаль.



По словам тренера Сунгата - Манарбека Бисекенова, спортсмен на пути к пьедесталу почёта одержал победу в схватке со спортсменами из Украины, Марокко, Германии, а в полуфинале уступил бельгийскому борцу по количеству очков. В борьбе за «бронзу» оказался сильнее итальянского спортсмена.



В этом году это уже вторая «бронза» спортсмена, в апреле он занял также третье место на Кубке Европы по дзюдо среди молодёжи «Poznan Junior European Cup 2022».



В настоящее время 24-летний Сунгат Жубаткан занимается в детско-юношеской спортивной школе «Жас батыр».



Добавим, что сборная Казахстана на этих соревнованиях завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.