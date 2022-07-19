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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 347

Мангистауский спортсмен стал бронзовым призёром Кубка Европы по дзюдо

Спортсмен из Мангистауской области Сунгат Жубаткан занял третье место на Кубке Европы по дзюдо в Швейцарии, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного управления спорта.

Фото ЦОК Мангистауской области
Кубок Европы по дзюдо среди мужчин «Winterthur Senior European Cup 2022» проходил 16-17 июля в швейцарском Винтертуре, он собрал 206 участников из 24 стран мира.

Казахстан представили 12 спортсменов, в числе которых был мангистауский борец Сунгат Жубаткан. Выступая в весовой категории 66 килограммов, он завоевал бронзовую медаль.

По словам тренера Сунгата - Манарбека Бисекенова, спортсмен на пути к пьедесталу почёта одержал победу в схватке со спортсменами из Украины, Марокко, Германии, а в полуфинале уступил бельгийскому борцу по количеству очков. В борьбе за «бронзу» оказался сильнее итальянского спортсмена.

В этом году это уже вторая «бронза» спортсмена, в апреле он занял также третье место на Кубке Европы по дзюдо среди молодёжи «Poznan Junior European Cup 2022».

В настоящее время 24-летний Сунгат Жубаткан занимается в детско-юношеской спортивной школе «Жас батыр».

Добавим, что сборная Казахстана на этих соревнованиях завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.



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