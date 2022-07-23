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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:38

Просмотров: 389

Полицейские Мангистау вошли в тройку лидеров в президентском многоборье

Более 100 человек из 17 команд областных департаментов полиции и силовых и специальных структур Казахстана соревновались в силе, меткости и ловкости.

Фото предоставили в полиции
Соревнования по президентскому многоборью были посвящены 30-летию казахстанской полиции и проводились среди сотрудников правоохранительных органов, силовых и специальных структур. Чемпионат состоялся в рамках программы физкультурно-спортивного общества «Динамо» и ІХ межведомственной спартакиады МВД в Костанае.

Участникам предстояло пройти несколько этапов: стрельба из боевого оружия, свободное плавание, метание гранат и бег на дистанцию.

По итогам президентского многоборья сотрудники департамента полиции Мангистауской области вошли в тройку лидеров. Они заняли третье место после команд из Нур-Султана и Караганды. В индивидуальных соревнованиях третьего места в возрастной категории 35 лет удостоился Сабит Халбаев. А Мирболат Аубакиров и Ержан Абдираманов стали вторыми в соревнованиях в возрасте от 40 до 45 лет.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и специальными грамотами. Организаторы многоборья уверены, что подобные спортивные мероприятия окажут существенное влияние на спортивную жизнь страны и станут доброй традицией.



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