Полицейские Мангистау вошли в тройку лидеров в президентском многоборье

Фото предоставили в полиции

Соревнования по президентскому многоборью были посвящены 30-летию казахстанской полиции и проводились среди сотрудников правоохранительных органов, силовых и специальных структур. Чемпионат состоялся в рамках программы физкультурно-спортивного общества «Динамо» и ІХ межведомственной спартакиады МВД в Костанае.



Участникам предстояло пройти несколько этапов: стрельба из боевого оружия, свободное плавание, метание гранат и бег на дистанцию.



По итогам президентского многоборья сотрудники департамента полиции Мангистауской области вошли в тройку лидеров. Они заняли третье место после команд из Нур-Султана и Караганды. В индивидуальных соревнованиях третьего места в возрастной категории 35 лет удостоился Сабит Халбаев. А Мирболат Аубакиров и Ержан Абдираманов стали вторыми в соревнованиях в возрасте от 40 до 45 лет.



Победители и призеры были награждены кубками, медалями и специальными грамотами. Организаторы многоборья уверены, что подобные спортивные мероприятия окажут существенное влияние на спортивную жизнь страны и станут доброй традицией.