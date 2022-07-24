«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 25 Июля
+24...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 483.88 KZT
  • €1 = 491.57 KZT
  • 1 RUB = 8.37 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 20:07

Просмотров: 704

Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны

Жители Актау стали призёрами республиканских соревнований по авиамодельному и ракетомодельному спорту среди детей и взрослых в Алматинской области.

Фото участников соревнований
Соревнования развернулись на аэродроме малой авиации Байсерке. Там расположен кордодром (место для проведения испытаний и соревнований кордовых авто- и авиамоделей), построенный более 30 лет назад.

Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны


Участниками чемпионата страны стали около 60 авиамоделистов почти изо всех крупных городов Казахстана.

Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны


Наш регион представили пять человек. Федор Сиренко - самый юный из них, ему 12 лет. В этот спорт привёл его отец Иван Сиренко, который много лет был призёром различных чемпионатов. Авиамоделингом мальчик занимается уже два года. Сам он учится в школе №2, в этом учебном году пойдёт в 7 класс.

На этих соревнованиях он летал на дроне, выполняя виражи. Так как он стал дебютантом, немного присутствовало волнение, но он всё же показал достойный результат и завоевал бронзовую награду. В ближайшее время он планирует построить свою модель самолёта под руководством своего наставника Александра Данилко в кружке авиамоделирования в центре «Школьник».

Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны

Юный авиамоделист Федор Сиренко


Наши взрослые участники, где выступал сам руководитель кружка авиамодельного спорта Александр Данилко, увлечены этим редким хобби более 30 лет.

Самостоятельная собственноручная скрупулезная сборка моделей у них заняла от трёх месяцев до одного года.

Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны

Алексей Сабалдаш со своим воздушным судном


Так, Александр Данилко, он же и капитан нашей команды в классе «F4B» удостоился золотой медали.

Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны

На первой ступени пьедестала Александр Данилко, на третьем месте Константин Шилин


Алексей Сабалдаш в классе «F4C», Константин Шилин в классе «F4B» заняли третьи места. В воздушном бою проявил себя Роман Шилин, также взяв «бронзу».

Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны

Алексей Сабалдаш - бронзовый медалист


В общекомандном зачёте наша область заняла четвертое место, при этом зачёт был отдельно среди детей и взрослых.

Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны

Александр Данилко, Федор Сиренко, Константин Шилин, Роман Шилин и Алексей Сабалдаш


- Во время полётов у всех команд были сложности: кто-то терял управление самолётом, вследствие чего он разбивался, у кого-то отказывала электроника. В нашей команде все привезённые модели приняли участие по плану и успешно, - поделились авиамоделисты.


Теперь спортсмены будут готовить уже новые авиамодели на республиканские соревнования, которые пройдут в следующем году здесь же в Алматинской области.

Кружок авиамодельного спорта расположен в центре «Школьник» в 3 микрорайоне, и его могут посещать все желающие как дети, так и взрослые.

Ранее Lada.kz публиковала историю в фотографиях о работе местного кружка.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Космос (Посетители) Вчера, 20:37
Молодцы! Поздравляю с успехом!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика