Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны

Юный авиамоделист Федор Сиренко

Алексей Сабалдаш со своим воздушным судном

На первой ступени пьедестала Александр Данилко, на третьем месте Константин Шилин

Алексей Сабалдаш - бронзовый медалист

Александр Данилко, Федор Сиренко, Константин Шилин, Роман Шилин и Алексей Сабалдаш

- Во время полётов у всех команд были сложности: кто-то терял управление самолётом, вследствие чего он разбивался, у кого-то отказывала электроника. В нашей команде все привезённые модели приняли участие по плану и успешно, - поделились авиамоделисты.