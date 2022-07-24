Авиамоделисты из Актау стали призёрами чемпионата страны

Фото участников соревнований
Соревнования развернулись на аэродроме малой авиации Байсерке. Там расположен кордодром (место для проведения испытаний и соревнований кордовых авто- и авиамоделей), построенный более 30 лет назад.
Участниками чемпионата страны стали около 60 авиамоделистов почти изо всех крупных городов Казахстана.
Наш регион представили пять человек. Федор Сиренко - самый юный из них, ему 12 лет. В этот спорт привёл его отец Иван Сиренко, который много лет был призёром различных чемпионатов. Авиамоделингом мальчик занимается уже два года. Сам он учится в школе №2, в этом учебном году пойдёт в 7 класс.
На этих соревнованиях он летал на дроне, выполняя виражи. Так как он стал дебютантом, немного присутствовало волнение, но он всё же показал достойный результат и завоевал бронзовую награду. В ближайшее время он планирует построить свою модель самолёта под руководством своего наставника Александра Данилко в кружке авиамоделирования в центре «Школьник».
Наши взрослые участники, где выступал сам руководитель кружка авиамодельного спорта Александр Данилко, увлечены этим редким хобби более 30 лет.
Самостоятельная собственноручная скрупулезная сборка моделей у них заняла от трёх месяцев до одного года.
Так, Александр Данилко, он же и капитан нашей команды в классе «F4B» удостоился золотой медали.
Алексей Сабалдаш в классе «F4C», Константин Шилин в классе «F4B» заняли третьи места. В воздушном бою проявил себя Роман Шилин, также взяв «бронзу».
В общекомандном зачёте наша область заняла четвертое место, при этом зачёт был отдельно среди детей и взрослых.
Теперь спортсмены будут готовить уже новые авиамодели на республиканские соревнования, которые пройдут в следующем году здесь же в Алматинской области.
Кружок авиамодельного спорта расположен в центре «Школьник» в 3 микрорайоне, и его могут посещать все желающие как дети, так и взрослые.
Ранее Lada.kz публиковала историю в фотографиях о работе местного кружка.
Участниками чемпионата страны стали около 60 авиамоделистов почти изо всех крупных городов Казахстана.
Наш регион представили пять человек. Федор Сиренко - самый юный из них, ему 12 лет. В этот спорт привёл его отец Иван Сиренко, который много лет был призёром различных чемпионатов. Авиамоделингом мальчик занимается уже два года. Сам он учится в школе №2, в этом учебном году пойдёт в 7 класс.
На этих соревнованиях он летал на дроне, выполняя виражи. Так как он стал дебютантом, немного присутствовало волнение, но он всё же показал достойный результат и завоевал бронзовую награду. В ближайшее время он планирует построить свою модель самолёта под руководством своего наставника Александра Данилко в кружке авиамоделирования в центре «Школьник».
Юный авиамоделист Федор Сиренко
Наши взрослые участники, где выступал сам руководитель кружка авиамодельного спорта Александр Данилко, увлечены этим редким хобби более 30 лет.
Самостоятельная собственноручная скрупулезная сборка моделей у них заняла от трёх месяцев до одного года.
Алексей Сабалдаш со своим воздушным судном
Так, Александр Данилко, он же и капитан нашей команды в классе «F4B» удостоился золотой медали.
На первой ступени пьедестала Александр Данилко, на третьем месте Константин Шилин
Алексей Сабалдаш в классе «F4C», Константин Шилин в классе «F4B» заняли третьи места. В воздушном бою проявил себя Роман Шилин, также взяв «бронзу».
Алексей Сабалдаш - бронзовый медалист
В общекомандном зачёте наша область заняла четвертое место, при этом зачёт был отдельно среди детей и взрослых.
Александр Данилко, Федор Сиренко, Константин Шилин, Роман Шилин и Алексей Сабалдаш
- Во время полётов у всех команд были сложности: кто-то терял управление самолётом, вследствие чего он разбивался, у кого-то отказывала электроника. В нашей команде все привезённые модели приняли участие по плану и успешно, - поделились авиамоделисты.
Теперь спортсмены будут готовить уже новые авиамодели на республиканские соревнования, которые пройдут в следующем году здесь же в Алматинской области.
Кружок авиамодельного спорта расположен в центре «Школьник» в 3 микрорайоне, и его могут посещать все желающие как дети, так и взрослые.
Ранее Lada.kz публиковала историю в фотографиях о работе местного кружка.