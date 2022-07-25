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ЛАДА.kz » Спорт

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 18:32

Просмотров: 994

Каркасные работы завершены в строящемся Дворце спорта в Актау

Более тысячи детей в день смогут посещать кружки и секции Дворца спорта, строящегося в 17 микрорайоне Актау, передает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Проект дворца спорта в Актау
В управлении образования Мангистауской области сообщили, что в строящемся Дворце спорта в 17 микрорайоне расположатся спортивно-зрительный зал для бокса и боевых видов спорта, залы для тренировок по таэквондо, дзюдо и тяжелой атлетике, большой бассейн, помещения для физкультурно-оздоровительных мероприятий, хореографии и гимнастики. Помимо этого, предусмотрено открытие многофункциональной площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса и легкой атлетики.

В здании Дворца, кроме спортивного комплекса и кордодрома, предусмотрены помещения для творческого развития детей: по рисованию, фото- и видео, хореографии, музыке и т.д. Специалисты подчеркнули, что это масштабный проект, реализация которого позволит охватить огромное количество школьников. Из верхних микрорайонов добраться до дворца будет значительно проще, и места здесь хватит всем.

- На сегодняшний день каркасные работы трехэтажного здания завершены, ведутся внутренние отделочные работы, - прокомментировали в управлении образования.


Сдать Дворец в эксплуатацию планируют уже в 2023 году.

Напомним, что пятого мая 2018 года знаменитый спортсмен, олимпийский чемпион, герой труда Жаксылык Ушкемпиров принял участие в церемонии закладки камня в основание нового будущего спортивного комплекса в Актау.



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
  • cas277cas
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 19:03
Где они на макетах столько деревьев у нас видели. Даже смешно, пустырь надо рисовать. Постоянно все здания на макетах в зелени утопают.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 

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