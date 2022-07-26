В Актау пройдет чемпионат Казахстана по пляжному волейболу

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В соревнованиях, которые будут проходить с 27 по 31 июля на площадках волейбольного спорткомплекса «Каспий» (набережная 7 микрорайона), примут участие спортсмены из Актау, Нур-Султана, Алматы и Костаная.



Зрители смогут увидеть состязания лучших спортсменов среди юношей и девушек.



Торжественное открытие состоится 27 июля в 10:00. Вход свободный.



Организаторами турнира являются Комитет по делам спорта и физической культуры, Национальный Олимпийский комитет и казахстанская федерация волейбола.