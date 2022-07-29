Дзюдоист из Тупкарагана завоевал «золото» на летних сельских играх в Талдыкоргане

IV летние игры проходят с 26 июля по 3 августа. В них участвуют около трех тысяч спортсменов из 14 регионов. Всего ребята соревнуются в 12 видах спорта: мини-футбол, хоккей на траве, асык ату, греко-римская борьба, настольный теннис.Мангистаускую область представляют 132 спортсмена. Первыми из них отличились дзюдоисты. В этом виде спорта за медали боролись порядка 200 спортсменов. В итоге мангистауская команда в общем зачете заняла третье место, пропустив вперед команды Туркестанской и Жетысуской областей.Мангистаусцы привезли домой золотую, три серебряные и пять бронзовых медалей.«Золото» в копилку команды добыл тупкараганский борец Салауат Буркитбай, выступавший в весовой категории +73 кг.- Салауат, несмотря на юный возраст, уже носит титул победителя, в том числе республиканских и международных турниров. Уверен, что победа в Талдыкоргане не последняя, она еще больше закалила моего ученика, который продолжит покорять вершину Олимпа, - говорит Галымжан Кидырсиык.Секцию дзюдо при школе в селе Саин Шапагатов Галымжан Кидырсиык открыл в 2012 году, и с тех пор его ученики участвуют в различных соревнованиях. Четверо из них обучаются в спортивном интернате.Среди них еще один тупкараганский дзюдоист Аман Шугыла, которых привез из Талдыкоргана бронзовую медаль.- Безусловно, я рад, что Аман достиг хорошего результата – он так тщательно готовился, старался не подвести нас, добыть для региона медаль. И он молодец, горжусь парнем, - говорит Нур Атоев.Серебряные медали на сельских играх завоевали Рысбек Кемелбек, Меруерт Амакельды и Рысбек Адильбек. А бронзовыми медалями копилку сборной Мангистау пополнили Аружан Сарсенова, Жанай Туркменбай, Жаллал Курбанбаев, Ануар Бижан и уже упомянутый Аман Шугыла.Кроме того, на сельских играх в Талдыкоргане отличились мангистауские армрестлеры, которые завоевали четыре серебряные медали. Призовые места домой привезли Нурлан Ордалы Тобыш, Жунбас Кобжан, Мейржан Абдывари и Алиби Амангельды.А спортивную честь Мангистау в мини-футболе защищал сам руководитель управления спорта Канат Жумабаев. Он продемонстрировал свои навыки в товарищеском матче между командами Мангистау и Талдыкоргана.Мангистауские футболисты, как и представители других видов спорта, еще выступят в Талдыкоргане. Игры завершатся 3 августа.