Семь медалей привезли с чемпионата страны мангистауские велогонщики

Национальный чемпионат РК проходил 25 -30 июля на велотреке «Сарыарка», он собрал 180 спортсменов из 16 областей страны.Мангистаускую область представляли четверо велосипедистов.Так, Сергей Пономарев отличился двумя медалями золотого отлива в кейрине и спринте, а Султанмурат Миралиев был лучшим в скрэтче и в гонке на выбывание. Таким образом, в копилку попали четыре золотые медали.Серебряную медаль завоевал Дмитрий Носков, который пришёл вторым в индивидуальной гонке преследования. Ещё одно «серебро» в командном спринте команде принесли Виктор Голов, Султанмурат Миралиев и Сергей Пономарев. Третью медаль этого же достоинства мангистауские велосипедисты завоевали в командной гонке преследования.Как отметила тренер Жануя Сеитова, ребята выступили достойно, завоевав первое общекомандное место в соревнованиях среди мужчин.- Национальный чемпионат — это основные соревнования в году. Спортсмен, завоевавший титул национального чемпиона, имеет право выступать в течение года на соревнованиях мирового уровня в майке Национального чемпиона и получает путёвку на чемпионатах мира и Азии. Парни оправдали все надежды и выполнили все задачи, поставленные тренером, - прокомментировала Жануя Сеитова.