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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 281

Семь медалей привезли с чемпионата страны мангистауские велогонщики

Спортсмены из Мангистауской области завоевали четыре золотые и три серебряные медали на чемпионате РК по велоспорту на треке, прошедшем в столице, передаёт Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу управления спорта.

Фото пресс-службы ведомства
Национальный чемпионат РК проходил 25 -30 июля на велотреке «Сарыарка», он собрал 180 спортсменов из 16 областей страны.

Мангистаускую область представляли четверо велосипедистов.

Так, Сергей Пономарев отличился двумя медалями золотого отлива в кейрине и спринте, а Султанмурат Миралиев был лучшим в скрэтче и в гонке на выбывание. Таким образом, в копилку попали четыре золотые медали.

Семь медалей привезли с чемпионата страны мангистауские велогонщики


Семь медалей привезли с чемпионата страны мангистауские велогонщики


Серебряную медаль завоевал Дмитрий Носков, который пришёл вторым в индивидуальной гонке преследования. Ещё одно «серебро» в командном спринте команде принесли Виктор Голов, Султанмурат Миралиев и Сергей Пономарев. Третью медаль этого же достоинства мангистауские велосипедисты завоевали в командной гонке преследования.

Семь медалей привезли с чемпионата страны мангистауские велогонщики


Семь медалей привезли с чемпионата страны мангистауские велогонщики


Как отметила тренер Жануя Сеитова, ребята выступили достойно, завоевав первое общекомандное место в соревнованиях среди мужчин.

- Национальный чемпионат — это основные соревнования в году. Спортсмен, завоевавший титул национального чемпиона, имеет право выступать в течение года на соревнованиях мирового уровня в майке Национального чемпиона и получает путёвку на чемпионатах мира и Азии. Парни оправдали все надежды и выполнили все задачи, поставленные тренером, - прокомментировала Жануя Сеитова.



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