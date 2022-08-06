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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 301

Турнир по рукопашному бою среди морских пехотинцев прошел в Актау

В Актауском гарнизоне прошел турнир по армейскому рукопашному бою среди морских пехотинцев на Кубок командира бригады. В состязаниях приняли участие более 40 офицеров и сержантов из восьми батальонов морской пехоты. Об этом рассказали в пресс-службе гарнизона.

Борьба за кубок. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
Соревнования между командами проходили в пяти весовых категориях в формате «стенка на стенку», где каждая индивидуальная победа шла зачетом в общий результат.

Организаторы отметили, что такая система соревнований формирует сплоченность и командный дух, позволяет сослуживцам исправить неудачу товарища и, как правило, до последнего боя сохраняет интригу первенства всего турнира.

– Мы уверены: у нас сильная армия и сильный боевой дух у военнослужащих. Все бойцы, участвовавшие в состязании, продемонстрировали мастерство, высокую боевую выучку и волю к победе, – сказал майор Сапаралы Казахбаев, заместитель командира бригады по боевой и физической подготовке.

В общекомандном зачете сильнейшей стала команда 1-го батальона морской пехоты под командованием гвардии капитана Фархата Манабаева. Второе место у команды 2-го батальона морской пехоты. Замкнула тройку лидеров команда артиллерийского дивизиона.

Победители турнира награждены командованием бригады ценными подарками, грамотами и переходящим кубком командира бригады.



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