Лучшей шахматисткой Азии стала Бибисара Асаубаева из Актау

Фото с Instagram страницы Бибисары Асаубаевой
На церемонии вручения наград ФИДЕ (Международная федерация шахмат) 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд вручил награду «Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин» Бибисаре Асаубаевой.
Напомним, Бибисара Асаубаева впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых по блицу в прошлом году в Варшаве.
В 2021 году наша шахматистка также стала серебряным медалистом на чемпионате мира по быстрым шахматам в Польше.
Кроме этого, Бибисара Асаубаева заняла первое место на онлайн-чемпионате Азии среди женщин в 2021 году.
- Спасибо ФИДЕ за высокую оценку моей работы, - поделилась Бибисара Асаубаева.
Напомним, Бибисара Асаубаева впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых по блицу в прошлом году в Варшаве.
В 2021 году наша шахматистка также стала серебряным медалистом на чемпионате мира по быстрым шахматам в Польше.
Кроме этого, Бибисара Асаубаева заняла первое место на онлайн-чемпионате Азии среди женщин в 2021 году.