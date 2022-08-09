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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:37

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Мангистауские спасатели заняли второе общекомандное место на чемпионате РК по пожарно-спасательному спорту

Чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин завершился 6 августа в Кызылорде. Мангистауская команда завоевала второе место в общекомандном зачете.

Фото пресс-службы ведомства
Чемпионат Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и женщин проходил с 1 по 6 августа в Кызылорде.

В чемпионате принимали участие 18 мужских команд из всех регионов страны и Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС РК а также 14 женских команд. Более 300 участников состязались за первое место, показывая свое мастерство, силу, ловкость и выносливость.

Мангистауские спасатели заняли второе общекомандное место на чемпионате РК по пожарно-спасательному спорту


Команды прошли серьезные испытания: подъем по штурмовой лестнице в окно второго этажа учебной башни (женщины) и четвертого этажа (мужчины), а также преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров и боевое развертывание.

Мангистауские спасатели заняли второе общекомандное место на чемпионате РК по пожарно-спасательному спорту


По итогам чемпионата в общекомандном зачете места распределились следующим образом: первое место завоевала команда ДЧС Атырауской области, второго места удостоилась команда ДЧС Мангистауской области, третье место получила команда ДЧС города Нур-Султана.

Мангистауские спасатели заняли второе общекомандное место на чемпионате РК по пожарно-спасательному спорту



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