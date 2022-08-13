«Каспий» против «Акжайык»: болельщиков просят поддержать команду из Актау

- Всех болельщиков нашего клуба приглашаем на этот важный матч. Мы нуждаемся в вашей поддержке, - обратились в местном футбольном клубе.

Футболисты «Каспия» встретятся с «Акжайыком» из Уральска в рамках шестого тура группового этапа Кубка Казахстана сегодня, 13 августа.Матч пройдёт на стадионе «Жас Канат». Начало в 18:00.Вход свободный.Напомним, несмотря на автогол, «Каспий» обыграл «Кызыл-Жар» на их поле.