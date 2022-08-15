В Актау стартовал набор детей на теннис

В теннисном центре Актау начался набор детей для занятий в группах начальной подготовки от 5 до 7 лет на бесплатной основе.Занятия будут проводиться под руководством четырех тренеров, двое из которых имеют международный сертификат Level 1. Остальные двое являются инструкторами по цветным мячам.Чуть больше года дети будут обучаться именно красным мячом (облегченная версия обычного теннисного мяча).Для занятий в секции до начала учебного года требуется собрать документы.В теннисном центре Актау воспитали мастера спорта и чемпиона Казахстана Бейбита Жукаева, кандидата в мастера спорта, чемпиона страны до 18 лет Данияла Рахматуллаева, бронзового призера республиканского чемпионата до 12 лет Диаса Тулепбергенова, а также чемпиона страны до 10 лет Балкана Нурдаулета. Кроме этого, они все являются призерами и победителями международных соревнований.Также стоит отметить победителей и призеров республиканских турниров Сайлау Алимжана, Эвелину Загалову, Юлианну Пасенову, Марата Шынтаса, Баймукашева Алишера и Балабай Жансаю.