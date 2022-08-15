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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:01

Просмотров: 931

В Актау стартовал набор детей на теннис

Проводится набор детей для занятия большим теннисом.

Фото предоставили в теннисном центре Актау
В теннисном центре Актау начался набор детей для занятий в группах начальной подготовки от 5 до 7 лет на бесплатной основе.

Занятия будут проводиться под руководством четырех тренеров, двое из которых имеют международный сертификат Level 1. Остальные двое являются инструкторами по цветным мячам.

В Актау стартовал набор детей на теннис


Чуть больше года дети будут обучаться именно красным мячом (облегченная версия обычного теннисного мяча).

В Актау стартовал набор детей на теннис


Для занятий в секции до начала учебного года требуется собрать документы.

Телефоны для справок: +7 (7292) 50-16-29, 50-16-08, а также +7 (708) 527-68-56.

В Актау стартовал набор детей на теннис


В теннисном центре Актау воспитали мастера спорта и чемпиона Казахстана Бейбита Жукаева, кандидата в мастера спорта, чемпиона страны до 18 лет Данияла Рахматуллаева, бронзового призера республиканского чемпионата до 12 лет Диаса Тулепбергенова, а также чемпиона страны до 10 лет Балкана Нурдаулета. Кроме этого, они все являются призерами и победителями международных соревнований.

В Актау стартовал набор детей на теннис


Также стоит отметить победителей и призеров республиканских турниров Сайлау Алимжана, Эвелину Загалову, Юлианну Пасенову, Марата Шынтаса, Баймукашева Алишера и Балабай Жансаю.




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